Innerhalb einer Woche ist der Kurs des Bitcoin rund sieben Prozent eingebrochen. REUTERS/Eric Gaillard

Die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin ist am Montag auf ein Sieben-Wochen-Tief gefallen und erstmals seit Einführung von elf börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds am 11. Januar unter der Marke 40.000 Dollar gehandelt worden. Am Dienstagmorgen lag der Kurs des Bitcoin bei rund 39.600 Dollar, ein Minus von über sieben Prozent innerhalb einer Woche. Ein Ether, die weltweit zweitgrößte Kryptowährung, war am Dienstagmorgen rund 2300 Dollar wert, ein Minus von rund 8,5 Prozent innerhalb einer Woche.

Die Entscheidung der Börsenaufsicht SEC zur Zulassung der börsengehandelten Bitcoin-Fonds war mit Spannung erwartet worden und hatte am Kryptomarkt im Vorfeld für ordentlich Rückenwind gesorgt. Einige Analysten sagten, sie hätten damit gerechnet, dass Bitcoin zunächst einen Teil dieser Gewinne wieder abgeben würde.

Andere Marktteilnehmer erklärten, die Kryptowährung habe es schwer, mit traditionellen Aktien zu konkurrieren, nachdem der S&P-500-Index am Montag neue Rekordhöhen erreicht hatte. "Es fühlt sich an, als ob Bitcoin-Investoren im Moment eine absteigende Rolltreppe hinauflaufen, während trditionelle Finanzbenchmarks die leichtere Fahrt zu Rekordhöhen genießen", sagte Antoni Trenchev, Mitbegründer der Krypto-Kreditplattform Nexo. Er wies darauf hin, dass es nach anderen großen Krypto-Ereignissen zu ähnlichen Einbrüchen des Bitcoin gekommen ist. Er nannte in dem Zusammenhang den Börsengang der Krypto-Börse Coinbase und die Einführung von Bitcoin-Futures. (Reuters/red, 23.1.2024)