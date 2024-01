Pro

Sich rund um ein Feuer zu setzen und sich dabei Geschichten zu erzählen, das hat in der Menschheitsgeschichte eine lange Tradition. Warum sich ausgerechnet in öffentlich zugänglichen saunakulturellen Einrichtungen unübersehbar Sprechverbotsschilder breitmachen und manche verschwitzte Damen und Herren beim ersten Mucks gleich "Pst!" schreien, ist mir also ein Rätsel. Menschen wollen sich austauschen, besonders wenn sie hochgradig entspannt sind. Und Neugierde ist, zumindest bei mir, ein menschlicher Motor, der auch bei Hitze nicht abstirbt. Es braucht also nur einen Anstoß: Urlaubspläne, Sportrekorde, Allergietests, Autokratzer, Rückenschmerzen, Schulpro­bleme, Murenabgänge, Sonnenuntergänge, Filmausgänge. Was da alles besprochen wird, spart den nächsten Friseurbesuch.

Mein Tipp: wenn das Smalltalk-Werkl einmal läuft, einfach hinlegen, die Augen schließen und zuhören. Eine Sauna ist nicht nur ein Schwitz­kasten, sondern auch Meditationsübung. Wenn uns nichts mehr aufregt, ist die Übung gelungen. (RONDO, Mia Eidlhuber, 30.1.2024)