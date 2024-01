Puls 4 hatte sich die Rechte an Highlights der Champions League und an einem Livespiel aus der Europa League oder der Conference League gesichert. Noch gibt es keine Bestätigung

Wien – Der Abpfiff dürfte bereits vor dem Anpfiff erfolgen: Der Privatsender Puls 4 verkauft nach STANDARD-Informationen sein Rechtepaket an Spielen im europäischen Spitzenfußball an Konkurrent Servus TV. Über den Deal berichtete zuvor auch die Plattform "Sportbusiness.at". Auf STANDARD-Anfrage wollten weder Servus TV noch Puls 4 die Rochade bestätigen. "Wir kommentieren keine Gerüchte", betonten beide Sender.

In der Europa League duellierten sich im Herbst der LASK und Liverpool, personifiziert durch Sascha Horvath (rechts) und Curtis Jones. APA/AFP/OLI SCARFF

Puls 4 hatte sich ab der kommenden Saison für drei Jahre die Rechte an Highlights der Champions League (dienstags) und einem Livespiel pro Runde aus der Europa League oder der Conference League (donnerstags) gesichert – der STANDARD berichtete. Der Medienkonzern hatte im Rechtepoker den Zuschlag für den Second Pick erhalten. Dieser dürfte jetzt zu Servus TV wandern. Der Privatsender mit Sitz in Salzburg war zuvor leer ausgegangen.

Ab der Saison 2024/25 kommt also ordentlich Bewegung in das Rechtekarussell: Der Pay-TV-Sender Canal+ löst dann wie berichtet Servus TV ab und zeigt ab der kommenden Saison für drei Jahre ein Livespiel der Champions League am Mittwoch. Er hat ebenso die Erstauswahl für ein Livespiel der Europa League oder der Conference League am Donnerstag. Danach kann Canal+ eine Highlightshow mit Zusammenfassungen aller Spiele der Woche zeigen. Das größte Rechtepaket an den Spielen der europäischen Klubbewerbe hält aber nach wie vor Sky. (red, 23.1.2024)