Elke Erb wuchs in der DDR auf und lebte nach der Wende in Berlin. Ebendort starb sie am Montag 85-jährig. imago images/gezett

Die Büchner-Preisträgerin Elke Erb ist tot. Die Lyrikerin starb am Montagabend im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie eine Sprecherin des Suhrkamp Verlags am Dienstag unter Berufung auf Erbs Umfeld sagte. Die Schriftstellerin zählte zu den bedeutendsten Lyrikerinnen Deutschlands.

Aufgewachsen in der DDR

1938 wurde Erb in Scherbach in der Eifel geboren. Sie war die Tochter des Literaturwissenschaftlers Ewald Erb und die ältere Schwester der Schriftstellerin Ute Erb. Ewald Erb siedelte mit der Familie 1949 in die DDR nach Halle an der Saale um. 1968 zog die nun als freie Schriftstellerin arbeitende Erb nach Ostberlin. Ihre Poesie war anfangs von russischer Lyrik beeinflusst, später dann von der konkreten Poesie der Wiener Gruppe, zu der Friederike Mayröcker und Ernst Jandl zählten. Ihr bekanntester Lyrikband aus der Vorwendezeit ist "Kastanienallee" von 1987, der mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet wurde.

Nach 1989 trat Erb als Kritikerin der Bundesrepublik in Erscheinung, insbesondere hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Abwicklung der Wende. Ab den 2000ern kam Erb, deren Lyrikbände großteils im Verlag Urs Engelers erschienen, zu neuen Ehren. 2012 wurde sie als Mitglied in die Akademie der Künste in Berlin berufen, 2019 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz von Frank Walter Steinmeier mit der Begründung:

"Mit ihrem legendären Eigensinn, ihrem Sprachwitz und ihren originellen Wortschöpfungen ist sie auch heute gerade jungen Dichterinnen und Dichtern Inspiration. Elke Erb gehört mit ihrem umfangreichen Werk zu den bedeutendsten zeitgenössischen Lyrikerinnen deutscher Sprache, die in einem experimentellen Geist das Formenspektrum immer wieder erweitert hat."

2020 war Erb mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt worden, der als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland gilt. Nun ist sie mit 85 Jahren in Berlin verstorben. (APA, red, 23.1.2024)