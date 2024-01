Am Freitag findet ab 18 Uhr ein "Lichtermeer" beim Parlament statt. Organisiert wird es von Fridays for Future, Black Voices Austria und der Plattform für eine menschliche Asylpolitik

Am Freitagabend findet vor dem Parlament ein Lichtermeer statt. REUTERS

Wien – SPÖ und Grüne unterstützen die für Freitagabend geplante Kundgebung gegen Rechtsextremismus beim Parlament in Wien. Beide Parteien veröffentlichten entsprechende Aufrufe auf ihren X-Kanälen. Zu der als "Lichtermeer" geplanten Aktion unter dem Motto "Demokratie verteidigen" haben Fridays for Future, Black Voices Austria und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik aufgerufen.

Vorbild der Kundgebung sind ähnliche Proteste am vergangenen Wochenende in Deutschland. Auslöser waren Enthüllungen des Recherchezentrums "Correctiv" über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem unter anderem AfD-Politiker sowie der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, teilnahmen. Im Demo-Aufruf zum "Aufstehen gegen Rechtsextremismus und Rassismus" wird als Protestziel explizit auch die FPÖ genannt. Diese sei "genauso schlimm" wie die AfD. (APA, 23.1.2024)