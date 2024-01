"Die Sehnsucht, zu heiraten, ist ein elementarer und grundlegender Wunsch einer jeden Frau", zitiert der Guardian die US-amerikanische Schriftstellerin Nora Ephron. Nicht nervös werden, Ladys, das Zitat ist nicht zu Ende: "Auf diesen Wunsch folgt ein elementarer und grundlegender Instinkt: wieder Single zu werden." Und das ist nicht nur witzig, es scheint zu stimmen, wenn man einer Studie der Carnegie Mellon University in Pittsburgh glaubt. Demnach "entlieben" sich Frauen in der Ehe dramatischer als Männer: Reduktion der romantischen Gefühle für den Partner um 55,2 Prozent. Umgekehrt sind es nur 9,2.

Sich ständig vor kleinen Aufgaben in der Küche drücken? Das ist nicht gut für eine Ehe. Getty Images/ajr_images

Okay, die Damen gehen offenbar mit einem höheren Gefühlspegel zum Traualtar oder wo immer sie ihr Jawort äußern. Trotzdem, potzblitz, irgendwie scheinen die Gatten nicht zu halten, was sie versprechen bzw. was sich ihre Anzutrauenden einst von ihnen versprochen haben.

Fast schon enttäuschend sind auch die Erkenntnisse der Paartherapie, was nun die Frauen, die das Weite suchen, am meisten nervt in der Ehe. Nicht der vergessene Hochzeitstag, nicht Bäuchlein und Glatze, sondern, na ja, zu wenig "Äktschn". Und nein, nicht im Schlafzimmer (darüber beschwert sich eher er), sondern in der Küche. "Es gibt wenige Dinge, die emotional korrosiver sind als die Ressentiments, die sich langsam anhäufen, weil einer sich ständig vor kleinen Aufgaben drückt." Auf, an die Abwasch, meine Herren! (Gudrun Harrer, 23.1.2024)