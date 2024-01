Pro: Niemand ist über Kraft zu stellen!

von Fritz Neumann

Wahrscheinlich lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass Janne Ahonen aus Lahti, Sohn des Fahrzeugpolsterers Keijo und der Buchhändlerin Maarit, nicht bloß der coolste, sondern auch der weltbeste Skispringer aller Zeiten war. Der Finne hat fünfmal, so oft wie kein anderer, die Vierschanzentournee gewonnen und mit fünf Goldenen sowie drei Silber- und zwei Bronzemedaillen auch bei Weltmeisterschaften eine immer noch herausragende Bilanz. Einmalig war der Einsilbige, den sie den "großen Schweiger" nannten, aber vor allem im Weltcup. 108 Podestplätze sollte ihm so bald keiner nachmachen.

Doch dann, ja dann erschien Stefan Kraft aus Schwarzach im Pongau, Sohn des ÖBB-Angestellten René und der Sportartikelgeschäftsfrau Margot. Und machte nicht nur nach, sondern überflügelte Ahonen sogar. Bei 109 Podestplätzen hält Kraft seit seinem kürzlichen Sieg in Zakopane, auch an Siegen (37) hat er Ahonen um einen übertrumpft. Am 6. Jänner 2013, vor mehr als elf Jahren, war er in Bischofshofen als Dritter erstmals auf einem Weltcuppodest gestanden, am 29. Dezember 2014 feierte er in Oberstdorf den ersten Sieg, in seinem 50. Weltcupspringen. Für seine 109 Stockerlplätze hat er gerade einmal 283 Bewerbe benötigt.

Wunder an Konstanz

Kraft (30) ist ein Wunder an Konstanz. Man muss kein Mathematikgenie sein, um sich auszurechnen, dass er im Schnitt nur zwei bis drei Konkurrenzen benötigt hat, um einmal unter den ersten drei zu landen. Und man muss kein Prophet sein, um daraus zu schließen, dass sich der 1,70 Meter große und 56 Kilogramm schwere Salzburger zu einem Rekord für die Ewigkeit aufschwingen könnte.

Nicht auszudenken, wo es hinführen wird, sollte er vielleicht einmal wie seinerzeit Ahonen 412 Bewerbe in den Beinen haben. Freilich müsste Kraft da noch einige Jährchen anhängen. Die Motivation dürfte kein Problem sein, wie er selbst festhält. "Das unbeschreibliche Gefühl in der Luft, das man bei einem weiten Sprung hat. Das Spielen der Bundeshymne für meine erbrachte Leistung. Der Spaß und die Freunde. Das Reisen durch die Welt", zählt er auf, was ihn antreibt. Die Zahl 109 kommt in der Kraft-Vita übrigens noch ein zweites Mal vor. Als er 2017 in Vikersund auf 253,5 Meter segelte, wurde er zum 109. Weltrekordler in dieser Disziplin. Er ist es immer noch.

Es stimmt schon, dass Kraft noch der Einzel-Olympiasieg fehlt, um in den Kreis jener zu kommen, die bei den vier wichtigsten Skisprungbewerben (Olympia, WM, Gesamtweltcup, Tournee) zugeschlagen haben. Diesen Kreis bilden der Norweger Espen Bredesen, der Kärntner Thomas Morgenstern, der Finne Matti Nykänen, der Pole Kamil Stoch und der Deutsche Jens Weißflog. Doch Olympia hin, Einzeltitel her – die Beständigkeit, die Kraft seit einem guten Jahrzehnt zeigt, steht doch klar über dem einen Erfolg an dem einen Tag, an dem so viel passieren kann. Kraft ist, das sei auch an dieser Stelle betont, nicht etwa permanent vom Glück mit den Verhältnissen verfolgt.

Noch genügend Zeit

1993, Stefan Kraft war gerade einmal sieben Monate alt, hat Janne Ahonen mit 16 Jahren seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, 2018 beendete der Finne – nach seiner siebenten Olympiateilnahme – mit 41 Jahren endgültig seine Karriere. Kraft ist erst dreißig, er hat noch genügend Zeit, seine Stellung als bester Skispringer aller Zeiten zu untermauern, mit weiteren Podestplätzen, vielleicht auch mit einem Einzel-Olympiasieg, womit auch immer. Nur in puncto Schweigen bleibt Ahonen für immer unangefochten. (Fritz Neumann, 25.1.2024)