In einem Onlinevoting kann für den besten Krapfen Österreichs gestimmt werden. Die Bundesländersieger und der Favorit aus dem Supermarkt stehen fest

Was macht einen guten Krapfen aus? Ein luftiger Teig, die richtige Menge Fett beim Backen und die perfekte Krapfenkruste spielen eine entscheidende Rolle für das Wahlvolk. Bei der Marmeladenfüllung scheiden sich die Geister: Soll es nur die traditionelle Marille sein und, wenn ja, mit oder ohne Rum? Diese Diskussionen sind genauso alt wie die Krapfentradition selbst und unterstreichen, wie wichtig das Gebäck den Österreicherinnen und Österreichern ist.

Über den besten Krapfen kann man bei "Falstaff" online abstimmen. EPA

Das vollständige Voting ist bei "Fallstaff" abrufbar und zeigt die einzelnen Abstimmungsergebnisse für die Bundesländer. Am Ende der Liste findet sich auch die Wahl der besten Supermarktkrapfen. Das ist der Überblick:

Die Sieger der Bundesländer

In Wien konnte die Bäckerei Ströck ein Viertel aller Stimmen ergattern, die Supermarktkette Hofer bekam über ein Drittel der Votings, und in Salzburg erhielt die Bäckerei Vorauer am Wallersee fast die Hälfte des Zuspruchs, wenn es um gute Krapfen geht. (red, 23.1.2024)