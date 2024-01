Nach Mordfantasien "Exxpress"-Forum verlangt ORF Herausgabe der Nutzerdaten; Tag 4 im RTL-Dschungel: Was war mit Cora Schumacher los?; Grüne, SPÖ und Neos fordern das Ende von Kettenverträgen im ORF; Fehlerkolumne "Verkmurkst"; halbe Million bei "School of Champions" im ORF

Hier kommen die Mediennews von heute:

Ziemlich coole Auftritte: Lena Schilling und Constantin Möstl bei Armin Wolf - Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen sprach in der "ZiB 2" über Aktivismus, Berufspolitiker und FPÖ. "Einmal probieren", rät Handballtormann Möstl Armin Wolf

Lena Schilling. Screenshot/ORFTvThek

Umstritten: "Exxpress"-Chefredakteur Richard Schmitt hat keine Absicht zu gehen - "Der 'Exxpress' bin ich, das ist mein Baby", sagt der Redaktionschef und Gesellschafter

Mordfantasien im "Exxpress"-Forum: ORF verlangt Herausgabe der Nutzerdaten - ORF prüft auch weitere rechtliche Schritte, die Polizei ermittelt bereits

Sportrechte: Puls 4 gibt Fußballrechte bereits vor dem Anpfiff an Servus TV ab - Puls 4 hatte sich die Rechte an Highlights der Champions League und an einem Livespiel aus der Europa League oder der Conference League gesichert. Noch gibt es keine Bestätigung

"Ibes"-Rampenschau: Tag 4 im RTL-Dschungel mit der Frage aller Fragen: Was war mit Cora Schumacher los? - Kaum ist Cora weg, gibt es Knatsch im RTL-Dschungelcamp. Leyla holt echt zehn Sterne, und Olivia Jones reagiert auf rassistische Äußerungen - Mit Kopf des Tages: Cora Schumacher

Unsere Fehler: Verwirrung stiften mit fehlenden Wörtern - Uns fehlten eine "Befreiung" der deutschen Bauern, zwei "Ex-" vor früheren Jobs und eine Farbe im Spektrum

Arbeitsverhältnisse: Grüne, SPÖ und Neos fordern das Ende von Kettenverträgen im ORF - Die Regelung stelle auch eine Bevorzugung des ORF gegenüber anderen Medienunternehmen dar, so SPÖ-Mediensprecherin Duzdar

"Dunkle Wasser": Christoph Luser spielt einen Landkrimi-Ermittler "mit vielen Geheimnissen" - "So eine Figur zu spielen ist ein Geschenk", sagt Luser. Nach der Nichtverlängerung des Burgtheater-Vertrags folgt bald der Karriere-Neustart beim Salzburger "Jedermann"

Marktanteil: Halbe Million Zuseher verfolgte Auftakt der Serie "School of Champions" im ORF - Der Marktanteil für ORF 1 liegt damit 18 Prozent

40 Jahre Bon Jovi: Vierteilige Doku zum Jubiläum geplant - Die Veröffentlichung auf dem Streamingdienst "Hulu" soll Ende April erfolgen. Die weltweite Verbreitung über Disney+ zu einem späteren Zeitpunkt

Switchlist: "Network" und "Die Shoah in den Ghettos", außerdem eine Reportage über die Rückkehr der Wildnis in Schottlands Highlands - TV-Hinweise für heute Abend.

