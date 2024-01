"Das Dschungelcamp liegt auf dem Weg auf einer Reise zu mir selbst", sagte Ich bin ein Star – Holt mich hier raus-Kandidatin Cora Schumacher. Diese Aussage fiel noch vor dem Einzug in die RTL-Show.

Zumindest der Weg durch den Dschungel fand ein jähes Ende, schon an Tag drei schied die 47-Jährige unter gewaltigem Medieninteresse aus. Offiziell freiwillig und aus gesundheitlichen Gründen: Eine Corona-Infektion von Ende 2023 mache ihr noch zu schaffen. Seither wird über die wahren Hintergründe ihres Abschieds spekuliert. War sie mit ihren Aussagen zu ihrer angeblichen Affäre mit Boulevardtausendsassa Oliver Pocher zu freizügig? Wurde ihr der emotionale Druck zu groß?

Cora Schumacher ist schnell raus aus dem RTL-Dschungelcamp. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Ihre Selbstfindung begann mit der Trennung von Rennfahrer Ralf Schumacher. "Die Scheidung war für mich so der Tag null", gab sie gegenüber RTL zu Protokoll. Mit Michael Schumachers Bruder war sie von 2001 bis 2015 verheiratet. Mit dem gemeinsamen Sohn David hat sie wenig Kontakt, das thematisierte sie auch in der aktuellen Dschungelshow.

Die Schumachers verband unter anderem die Liebe zu schnellen Autos, Coras Eltern waren Pächter einer Tankstelle. Bis 2011 war die ausgebildete Kommunikationsfachfrau auch Rennfahrerin, nahm etwa an der Mini Challenge, später auch am 24-Stunden-Rennen von Dubai und am GT4 Central European Cup teil.

Bekannt wurde der bekennende "Cola- und Schoki-Junkie" aber nicht aufgrund der Erfolge im Rennsport. Einer breiteren — wohl vor allem männlichen – Öffentlichkeit fiel sie durch ihre Modeltätigkeit auf. Erotische Aufnahmen erschienen unter anderem im Playboy oder im GQ Gentlemen's Quarterly.

"Schönheit ist ein Glanz, der von innerer Zufriedenheit kommt", sagte sie einmal. Ihre Schönheitsoperationen bereut sie mittlerweile, ließ sie ihre Follower auf Instagram wissen.

Reality-Ruhm erhoffte sich Schumacher nach der Scheidung von Ralf durch die Teilnahme an verschiedensten Formaten im deutschen Privat-TV. 2015 nahm sie an Let's Dance teil. Später verbrachte sie eine (kurze) Zeit im Promi Big Brother-Container. Und mit Coras House of Love bekam sie 2020 eine eigene Dating-Reality-Show auf Joyn Plus.

Die Dschungelshow sollte die Krönung ihrer Reality-TV-Karriere werden. Diese Chance hat sie verpasst. Schumacher wird die Reise zu sich selbst anderswo fortsetzen müssen. (Astrid Ebenführer, 23.1.2024)