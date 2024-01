Schnaub für mich: Pferde können lernen, schnaubend mit Menschen zu kommunizieren. AP//Michael Probst

Therapiepferde sind in der Lage, Menschen mit ihrem Schnauben etwas mitzuteilen. Wie eine österreichisch-schweizerische Pilotstudie zeigt, kann man ihnen beibringen, so anzuzeigen, dass ihnen etwas zu viel ist – oder auf diese Weise sprichwörtlich Dampf abzulassen. Das zeigt die Arbeit mit Beteiligung des Wiener Therapiezentrums Lichtblickhof. Wie die Expertinnen im Fachjournal "Human-Animal Interactions" berichten, setzten die Pferde nach mehrmonatigem Training Schnauben als Veto- und Kooperationssignal ein – die Therapeuten konnten entsprechend reagieren, und die Tiere waren dadurch deutlich entspannter.

Allein im deutschsprachigen Raum nehmen der Studie zufolge mehr als 1.600 Pferde an verschiedenen therapeutischen Programmen teil. Forschungsarbeiten über pferdegestützte Therapie hätten sich bisher vor allem auf deren Effekte auf Patienten und Patientinnen konzentriert. Nur in wenigen Arbeiten seien Auswirkungen auf die Pferde selbst untersucht worden, und es fehlten Untersuchungen zu konkreten Methoden, um Pferde im therapeutischen Setting optimal zu begleiten, schreiben Anna Naber, Magdalena Völk und Roswitha Zink vom Lichtblickhof und Karin Hediger von der Universität Basel (Schweiz) in der Publikation.

"Schon bisher haben wir in der Therapiesituation versucht, Vetosignale zu etablieren, damit die Pferde signalisieren können: 'Stopp, das ist mir jetzt zu viel'", erklärt die klinische Psychologin Anna Naber, die auf dem Lichtblickhof als Equotherapeutin tätig ist. Die Therapeutinnen würden zwar laufend die teilweise subtile Körpersprache der Tiere beobachten, "in der Therapiesituation muss ich mich aber auf das Kind einlassen, das Umfeld im Auge behalten und auch noch das Pferd beobachten", sagt Naber. "Das sind so viele Faktoren, dass es durchaus passieren kann, dass man ein Vetosignal übersieht."

"Schnaubkorrespondenz"

Auf der Suche nach einem sicheren und deutlich wahrnehmbaren Vetosignal sind Roswitha Zink und ihr Team auf das Schnauben gekommen – eine der vielen akustischen Ausdrucksmöglichkeiten der Pferde, die damit üblicherweise Entspannung signalisieren. Die entspannende Wirkung konnte Naber bereits während ihrer Masterarbeit feststellen, für die sie bei der Therapie Probemessungen des Pulses von Kindern, Therapeuten und Pferden durchgeführt hat. "Bei einem Ausritt hatte das Pferd einen Puls von 140, und als es schnaubte, ging dieser Wert in der Sekunde auf 50 runter", so ihre Beobachtung.

An der Pilotstudie nahmen 20 Pferde vom Lichtblickhof und die Therapeuten, die üblicherweise mit den jeweiligen Tieren arbeiten, teil. Die Pferde umfassten unterschiedliche Rassen, waren unterschiedlich alt und hatten unterschiedliche Vorerfahrung in der Therapie. Über sechs Monate nahmen sie einmal pro Woche an einer Trainingseinheit teil, wo ihnen mittels positiver Verstärkung beigebracht wurde, Schnauben als Strategie in der Kommunikation mit Menschen anzuwenden – die Expertinnen nennen es "Schnaubkorrespondenz" ("Audible Exhale Communication").

Manipulatives Schnauben

Sobald die Pferde das Konzept verstanden hatten, ein Veto einlegen zu können, wofür jedes Tier unterschiedlich lange gebraucht hat, beschäftigten sie sich eifrig mit dem neu erworbenen Werkzeug. Sie setzten es nicht nur im Training, sondern auch in anderen herausfordernden Situationen ein, schreiben die Expertinnen in der Arbeit. "Die Pferde schnaubten nach den sechs Monaten Training viel öfter, weil sie gemerkt haben, dass ihnen das physiologisch guttut und sie auf eine Situation Einfluss nehmen können", sagt Naber. Den Beobachtungen der Therapeutinnen zufolge wiesen die Tiere weniger Stresssignale auf und zeigten mehr positive Emotionen und Anzeichen von Entspannung. Zudem half das tiefe Ausatmen bei chronischen Atemwegserkrankungen.

Auch die Kinder und Jugendlichen in der Therapie würden mithilfe der "Schnaubkorrespondenz" eine direkte und eindeutige Rückmeldung über den emotionalen Zustand des Pferdes erhalten. Dies könne für das Lernen und die Entwicklung emotionaler und sozialer Fähigkeiten förderlich sein.

Man sei bei der "Schnaubkorrespondenz" noch ganz am Anfang, betont Naber. Das Schnauben allein verrate nicht unbedingt, ob es einem Pferd gut oder schlecht gehe, man müsse immer den gesamten Kontext betrachten, also was das Schnauben in Kombination mit der Körpersprache und der jeweiligen Situation gerade bedeute. So hätten die Tiere auch eine Art "manipulativen Schnauber gelernt, mit dem sie, ohne durchzuatmen und daher auch ohne Entspannung, signalisieren, dass sie jetzt eine Pause wollen". Es könne aber auch sein, dass bei einem Kind in der Therapie plötzlich sehr viel emotionale Anspannung aufkomme und das Pferd mit Schnauben reagiere, weil es etwas Entspannung in die Situation bringen wolle. Weitere Forschungen sollen hier umfassendere Erkenntnisse liefern. (APA, red, 23.1.2024)