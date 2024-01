Am Ende steht wieder Marco Odermatt in der Mitte. EPA

Schladming - Der Angriff war angekündigt - und erfolgreich: Marco Odermatt brauste mit einer Brachial-Fahrt im zweiten Durchgang des Flutlicht-Riesentorlaufs von Schladming noch an der versammelten Konkurrenz vorbei. Er vereitelte damit den Premierensieg von Manuel Feller in dieser Disziplin. Um 0,05 Sekunden hatte der Tiroler Halbzeitführende das Nachsehen, fuhr als Zweiter aber erstmals in dieser Saison auf das Podest.

Odermatt indes wahrte mit dem achten Riesentorlauf-Sieg in Folge auch seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit in dieser Saison. Von Rang elf aus machte Odermatt die Sekunde Rückstand noch wett. Dritter wurde der Slowene Zan Kranjec (+0,29).

Manuel Feller überraschte. EPA

In Abwesenheit des schwer am Knie verletzten Marco Schwarz qualifizierten sich vor 17.900 begeisterten Fans nur zwei weitere Österreicher für den zweiten Lauf. Raphael Haaser wurde mit seinem besten Saisonergebnis 14., Stefan Brennsteiner 15. Für ein ÖSV-Quintett um Patrick Feurstein und Fabio Gstrein blieb es bei einem Lauf. (APA, 23.1.2024)

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Männer am Dienstag in Schladming - Endstand:

1. Marco Odermatt (SUI) 2:10,03 1:05,99 1:04,04

2. Manuel Feller (AUT) 2:10,08 +0,05 1:05,01 1:05,07

3. Zan Kranjec (SLO) 2:10,32 +0,29 1:05,31 1:05,01

4. Alexander Steen Olsen (NOR) 2:10,36 +0,33 1:05,42 1:04,94

5. Loic Meillard (SUI) 2:10,59 +0,56 1:05,11 1:05,48

Filip Zubcic (CRO) 2:10,59 +0,56 1:05,40 1:05,19

7. Joan Verdu (AND) 2:10,85 +0,82 1:06,36 1:04,49

8. Filippo della Vite (ITA) 2:10,90 +0,87 1:05,90 1:05,00

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:11,29 +1,26 1:05,20 1:06,09

10. Timon Haugan (NOR) 2:11,51 +1,48 1:06,30 1:05,21

11. Alexander Schmid (GER) 2:11,57 +1,54 1:05,66 1:05,91

12. Thibaut Favrot (FRA) 2:11,59 +1,56 1:05,85 1:05,74

13. Hannes Zingerle (ITA) 2:11,61 +1,58 1:06,51 1:05,10

14. Raphael Haaser (AUT) 2:11,80 +1,77 1:05,94 1:05,86

15. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:11,90 +1,87 1:06,20 1:05,70

16. Atle Lie McGrath (NOR) 2:12,10 +2,07 1:06,60 1:05,50

17. Thomas Tumler (SUI) 2:12,15 +2,12 1:06,21 1:05,94

18. Alex Vinatzer (ITA) 2:12,18 +2,15 1:07,08 1:05,10

19. Luca de Aliprandini (ITA) 2:12,25 +2,22 1:06,97 1:05,28

20. Seigo Kato (JPN) 2:12,77 +2,74 1:07,35 1:05,42

21. Leo Anguenot (FRA) 2:12,82 +2,79 1:06,63 1:06,19

22. Sam Maes (BEL) 2:12,86 +2,83 1:06,97 1:05,89

23. River Radamus (USA) 2:12,89 +2,86 1:06,08 1:06,81

24. Sandro Zurbruegg (SUI) 2:13,08 +3,05 1:07,11 1:05,97

25. Christian Borgnaes (DEN) 2:13,09 +3,06 1:07,03 1:06,06

26. Tommy Ford (USA) 2:13,60 +3,57 1:07,20 1:06,40

27. Albert Ortega (ESP) 2:14,77 +4,74 1:07,51 1:07,26

28. Erik Read (CAN) 2:15,62 +5,59 1:07,53 1:08,09

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Gino Caviezel (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Giovanni Borsotti (ITA), Rasmus Windingstad (NOR)