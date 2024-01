Der KAC feierte einen Kantersieg. APA/JASMIN WALTER

Wien - Mit seinem zweithöchsten Sieg der Ligageschichte hat der KAC seinen Vorsprung an der Spitze der ICE-Eishockeyliga behauptet. Die Klagenfurter fertigten am Dienstag Asiago mit 12:0 ab und führen weiter vier Punkte vor Fehervar, das gegen den VSV 3:2 gewann. Im engen Rennen um die direkte Viertelfinal-Qualifikation feierten HCB Südtirol (2:0 in Innsbruck) und die Black Wings Linz (2:1 n.P. gegen Salzburg) Siege. Die Vienna Capitals bezwangen die Graz99ers mit 4:3.

Ligarekord bei 14:0

Der KAC überrollte Asiago von Beginn weg und führte nach fünf Minuten bereits mit 3:0, am Ende war das Dutzend voll. Höher haben die Kärntner in der im Jahr 2000 gegründeten Liga nur am 5. Dezember 2000 gewonnen, als die Rotjacken den EV Zeltweg mit 14:1 überrollten. 12:0 hat der KAC auch vor fünf Jahren, am 6. Jänner 2019, gegen Zagreb gewonnen. Den Liga-Rekord hält der VSV mit einem 14:0 gegen Zeltweg am 25. Februar 2000. Beim Bestschießen am Dienstag erzielte Lukas Haudum vier Tore, Paul Postma und Matt Fraser verbuchten jeweils zwei Tore und drei Assists, Johannes Bischofberger kam auf je zwei Tore und Assists.

Verfolger Fehervar holte dank eines Treffers in der 59. Minute gegen den VSV drei Punkte. In Linz machten die Black Wings einen frühen Rückstand (2.) durch Nico Feldner (44.) wett und feierten dank Graham Knott im Penaltyschießen den Sieg. Mit der vierten Niederlage in den jüngsten fünf Spielen verlor Titelverteidiger Salzburg den Anschluss an das Spitzenduo.

Im Tiroler Derby war einmal mehr Connor Ford der Matchwinner. Der 25-Jährige schoss die Bozener mit zwei Toren (18., 34.) zum Sieg und hat in den drei Partien seit Freitag fünf Tore und drei Assists angeschrieben.

Sieg für Capitals

Die Vienna Caps hielten die Hoffnungen auf Platz zehn und damit ein Ticket für das Pre-Play-off mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Graz am Leben. Ein Powerplay-Doppelschlag durch Dominique Heinrich (37.) und Armin Preiser (38.) und ein weiterer Überzahltreffer von Reid Stefanson (51.) brachten eine 4:1-Führung, im Finish mussten die Wiener aber noch zittern. Die Caps liegen vor den ausstehenden acht Spielen im Grunddurchgang damit nur noch fünf Zähler hinter den Pioneers Vorarlberg. (APA, 23.1.2024)