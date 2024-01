Zeid Qunbar traf zum 2:0 für die palästinensische Nationalelf. IMAGO/Sebastian Frej

Doha/Abidjan - Die Fußball-Nationalmannschaften aus den von Kriegen gebeutelten Palästina und Syrien haben am Dienstag beim Asien Cup in Katar Historisches geschafft. Die Auswahl von Palästina feierte mit einem 3:0 (1:0) gegen Hongkong ihren ersten Sieg beim Kontinentalturnier und stieg so wie Syrien erstmals ins Achtelfinale auf. Syrien qualifizierte sich mit einem 1:0 (0:0) gegen Indien für die K.o.-Phase.

Oday Dabbagh (12., 60.) und Zeid Qunbar (48.) schossen Palästina bei der dritten Endrunden-Teilnahme zum Premierensieg, der Rang drei in der Gruppe C einbrachte. Die Mannschaft des tunesischen Teamchefs Makram Daboub steht aber als einer der vier besten Gruppendritten in der nächsten Runde. Palästina ist seit 1998 von der Fifa anerkannt und belegt in der Weltrangliste aktuell Platz 99.

Im Parallelspiel holte der Iran mit einem 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate den dritten Sieg im dritten Spiel. Mehdi Taremi war im Duell um den Gruppensieg mit einem Doppelpack (26., 65.) Matchwinner. Die Emirate kamen erst in der Nachspielzeit zum Anschlusstreffer, stiegen aber als Gruppenzweiter auf.

Syrien gelang bei der sechsten Asien-Cup-Endrunde erstmals der Aufstieg. Das Tor des eingewechselten Omar Khrbin in der 76. Minute sicherte dem Team des argentinischen Trainer-Routiniers Trainers Héctor Cúper den dritten Platz in der Gruppe B. Khrbins Treffer im Al-Bayt-Stadion war das einzige Tor Syriens in drei Gruppenspielen, doch es reichte, um hinter Australien und Usbekistan weiterzukommen. Im Achtelfinale geht es nun gegen den befreundeten Iran.

Kamerun beim Afrika-Cup weiter

Mit einem im Finish erkämpften ersten Sieg hat Kamerun unterdessen den Aufstieg in das Achtelfinale des Afrika-Cups in der Elfenbeinküste geschafft. Der fünffache Afrika-Meister besiegte am Dienstag in Bouake im abschließenden Gruppenspiel Gambia mit 3:2 (0:0). Titelverteidiger Senegal entschied in Yamoussoukro das Duell um Platz eins in der Gruppe C mit 2:0 (0:0) gegen Guinea für sich. Aus Gruppe D schafften Angola, Burkina Faso und Mauretanien den Sprung in die K.o.-Runde.

Kamerun, die zweiterfolgreichste Nation beim Afrika Cup, lag durch Tore von Ablie Jallow (72.) und Ebrima Colley (85.) mit 1:2 zurück und stand vor dem Aus. Dank eines Eigentors von James Gomez (87.) und dem Treffer von Abwehrchef Christopher Wooh (91.) gelang aber noch der für den Aufstieg notwendige Sieg. Kamerun beendete die Gruppe auf Rang zwei und trifft im Achtelfinale auf Nigeria. Bei Gambia, mit einem Punkt Gruppenletzter, kam LASK-Mittelfeldspieler Ebrima Darboe nicht zum Einsatz. Teamchef Tom Saintfiet trat noch am Abend zurück.

Senegal souverän

Der bereits davor als Aufsteiger festgestandene Senegal feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Abdoulaye Seck (61.) und Iliman Ndiaye (90.) trafen für die Mannschaft um Stürmerstar Sadio Mane, die es im Achtelfinale mit einem Gruppendritten zu tun bekommt. Guinea fiel durch die Niederlage beim Comeback von Stuttgart-Torjäger Serhou Guirassy auf Rang drei zurück, steht aber als einer der vier besten Gruppendritten ebenfalls in der K.o.-Runde.

In der Gruppe D feierte Mauretanien mit einem 1:0 (1:0) gegen Algerien den ersten Sieg bei einer Endrunde und holte damit auch das Achtelfinalticket. Den Gruppensieg sicherte sich Angola mit einem 2:0 (1:0) über Burkina Faso.

Abseits des Spielgeschehens hat Marokkos Nationaltrainer Trainer Walid Regragui rassistische Äußerungen zu Kongos Kapitän Chancel Mbemba bestritten und zugleich Morddrohungen gegen seine Person öffentlich gemacht. Die Vorwürfe seien "beschämend", sagte Regragui. Er selbst habe in der Debatte in sozialen Netzwerken rassistische Nachrichten und auch Morddrohungen erhalten, berichtete der 48-Jährige.

Regragui und Mbemba waren im hitzigen Vorrundenspiel zwischen Marokko und Kongo (1:1) am vergangenen Sonntag aneinandergeraten. Mbemba hatte danach angedeutet, dass Regragui ihn dabei beleidigt habe. Anschließend waren in Mbembas Social-Media-Accounts rassistische Kommentare und Symbole aufgetaucht. "Ich habe den Spieler nicht beleidigt", betonte Regragui. (APA, red, 24.1.2024)