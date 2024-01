Oh no, wie sehr müssen da die Nerven blank liegen, wenn sogar eine Ananas Model Anya zu Tränen rührt. Dabei mag sie Ananas gar nicht und würde sich "privat" nie eine kaufen. Trotzdem heult sie, als sie die Frucht sieht. "Anya ist eine Trauermücke. Immer am Weinen", kommentiert Kim diesen emotionalen Ausbruch. Überhaupt wird es am Tag 5 für Anya recht gefühlig. Sie, die ja von Fußballer David träumt und ein bisschen auf ihn steht, ist mit ihm zur Nachtwache eingeteilt.

Kim wundert sich über Anyas Freude über eine Ananas. Foto: RTL

Herzklopfen. Spannung. Hohe Erwartungshaltung. "Ich hoffe, dass wir ein bisschen quatschen können. Das Schönste, was passieren könnte, wäre, wenn er sagt: 'Anya, du bist meine Traumfrau, ich möchte dich kennenlernen", verleiht sie zuvor ihrer Hoffnung Ausdruck. Und dann? Niente, nix, nada. Er bleibt einsilbig. "Ich hatte das Gefühl, dass sie müde war. Da wollte ich sie jetzt nicht zuquatschen oder Fragen stellen." Was für ein Missverständnis!

Scheiße im TV

David gibt sich am Tag 5 generell ein bisserl bossy. Kein Wunder, denn es geht ans Eingemachte. Toilettenputzen und die sparsame Einteilung des Klopapiers ist ja nicht nichts. "Der David, der nervt mich, zeigen die das im Fernsehen, wie wir die Scheiße wegmachen?", fragt Kim und weiß wohl ganz genau, dass RTL das niemals auslassen würde. Zu Recht.

Und was war sonst noch? Heinz Hoenig zeigt sich von seiner allerbesten Seite. Liegestütze, Sprachtraining, Trommeln, Plantschen im Teich. Der Mann hat es echt drauf. "Wir machen alle Detox, und der Heinz macht Reha", kommentiert das Tim launig.

Schauspieler Heinz Hoenig gibt Gas. Foto: RTL

Leylas Panik im Schacht und ein Retter in der Not

Ziemlich weit unten kommt diesmal Leyla an, sie soll für die Dschungelprüfung als Monteurin in einen unterirdischen Wartungsschacht einer kaputten Klimaanlage. Mit ihrem Werkzeuggürtel wirkt sie professionell, doch diese Wahrnehmung trügt. Schon bald macht sich Panik breit. Verständlich."Ich kann es nicht. Ich habe Angst vor engen Räumen", schluchzt sie. Gerettet wird sie von Moderator Jan Köppen. Ein Mann mit Herz. Ah ja, Mansplaining gab es auch: "Ich hab ein bisschen Ahnung, die gebe ich gerne weiter", sagt Felix einmal, der generell den Frauen gerne die Welt erklärt. Nein, Sympathieträger ist er keiner. (Astrid Ebenführer, 24.1.2024)