Ein Besuch im Prater gehört für viele Wien-Gäste zum Pflichtprogramm. Nun sollen verstärkt Grätzl innerhalb des Gürtels beworben werden. IMAGO/SEPA.Media

Wien hat den starken Einbruch bei den Besucherzahlen im Gefolge der Lockdowns während der Pandemiezeit endgültig verdaut. Die Bundeshauptstadt steht bei internationalen wie einheimischen Gästen erneut hoch im Kurs, da und dort malt man bereits wieder das Gespenst des Overtourism, eines Zuviel an Tourismus zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, an die Wand. Dem wollen die Stadtverantwortlichen nun gezielt entgegentreten, indem verstärkt Instrumente der Besucherstromlenkung angewandt werden sollen.

Erstmals stellt Wien Tourismus elf Grätzl in neun Bezirken der Bundeshauptstadt in den Mittelpunkt einer Werbekampagne – vom Karmelitermarkt über das Freihaus- bis zum Sonnwendviertel. Das helfe nicht nur, eine zu starke Konzentration von Besucherströmen in der Innenstadt zu verhindern, sondern treffe auch einen Nerv der Gäste. Viele wollten abseits der Pflichtsehenswürdigkeiten auch so etwas wie die DNA der Stadt spüren – was am Authentischsten in den diversen Grätzln möglich sei, sagte der Chef des Wien Tourismus, Norbert Kettner, am Mittwoch bei der Präsentation der Tourismusbilanz für das abgelaufene Jahr.

17,3 Millionen Nächtigungen

Die Stadt verzeichnete 2023 insgesamt 7,4 Millionen Ankünfte, um knapp ein Drittel mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Nächtigungen ist um 30,7 Prozent auf 17,3 Millionen gestiegen. Das war das zweitbeste Ergebnis nach dem Rekordjahr 2019 mit 17,6 Millionen Nächtigungen. Die Nächtigungsumsätze der Beherbergungsbetriebe sind dabei um ein Drittel stärker gewachsen als die Nächtigungen. "Wiens Städtetourismus war mit einer jener Faktoren, die zur positiven Entwicklung für den gesamten Standort beitrugen", sagte der Präsident des Wien Tourismus, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Mit 82 Prozent ist der Anteil ausländischer Besucher am gesamten Gästeaufkommen in etwa wieder dort, wo er vor Corona war (83 Prozent). Nach Deutschland (3,3 Millionen) und Österreich (3,2 Millionen) liegen die USA bereits an dritter Stelle im Nationenranking der Besucher. 1,043 Millionen Nächtigungen bedeuten ein Plus von 37 Prozent gegenüber 2022. Italien, Großbritannien (mit Nordirland), Spanien, Frankreich, Polen, die Schweiz und Rumänien folgten auf den Plätzen.

Dezember bester Monat

Der Dezember war mit 1,795 Millionen Nächtigungen (plus 17 Prozent gegenüber 2022 und plus 4,6 Prozent gegenüber 2019) der aufkommensstärkste Monat im gesamten Jahr. Die Zimmerauslastung lag im Schlussmonat bei rund 83 (2022: 78) Prozent, jene der Hotelbetten bei 64,9 (61,4) Prozent. Auch im Gesamtjahr 2023 erhöhte sich die Auslastung; jene der Zimmer lag bei rund 69 (59) Prozent, jene der Betten bei 54 (46,5) Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist leicht von 2,2 auf 2,3 Tage gestiegen. Etwa 70 Prozent der Städtenächtigungen in Österreich gehen laut Kettner auf das Konto von Wien.

Durchwachsen und insgesamt mehr oder weniger weit zurück liegen in der Bilanz von Wien Tourismus die Quellmärkte in Asien. Mit 180.000 Nächtigungen, 20 Prozent weniger als 2019, dem Jahr vor der Pandemie, konnte sich Südkorea noch am besten behaupten. China lag bei den Nächtigungszahlen in Wien um 68 Prozent gegenüber 2019 zurück, Japan um 67 Prozent.

China und Japan hinken nach

Bei China rechnet Tourismuschef Kettner mit einer Erholung erst im kommenden Jahr. Im Reich der Mitte will man sich in Werbekampagnen auf eine wohlhabende Klientel fokussieren, die vorzugsweise in den Luxushotels der Stadt einchecken sollte. 2019 verfügte Wien über 22 Luxushotels, die Bestandsstatistik für 2023 weist jetzt 25 aus. Weitere werden dazukommen, 2025 etwa das Mandarin Oriental im ehemaligen Handelsgericht in der Riemergasse.

In Japan werde die Erholung wohl noch länger dauern. Dort sei die Gesellschaft noch immer durch Corona traumatisiert; außerdem hielten die Kriege in der Ukraine und in Gaza viele Japaner und Japanerinnen von einem Europabesuch ab.

Zuwachs bei Zimmern und Betten

2024 erwarten die Tourismusverantwortlichen weitere Steigerungen bei Besuchern und Nächtigungen. Auch die Beherbergungskapazitäten wachsen. So dürfte sich die Zahl der Gästezimmer in Wien von 37.700 Ende 2023 auf etwa 40.000 erhöhen, jene der Betten von 74.400 auf rund 79.000. (Günther Strobl, 24.1.2024)