Der Onlinehändler Ebay will nach eigenen Angaben etwa 1.000 Stellen oder schätzungsweise neun Prozent seiner Belegschaft abbauen. "Wir machen zwar Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie, aber unser Personalbestand und unsere Ausgaben haben das Wachstum unseres Geschäfts überstiegen", erklärte Geschäftsführer Jamie Iannone in einem Brief an die Mitarbeiter.

Ebay kürzt rund neun Prozent seiner Belegschaft. AFP/JOSH EDELSON

Aus diesem Grund wolle man bestimmte Teams zusammenführen und konsolidieren, um unter anderem die Bedürfnisse der Kunden auf der ganzen Welt besser zu erfüllen. Zusätzlich zum Stellenabbau wolle das Unternehmen in den kommenden Monaten auch die Anzahl der Verträge innerhalb seiner Belegschaft reduzieren, fügte Iannone hinzu.

Im vergangenen Februar hatte der Onlinehändler bereits angekündigt, 500 Mitarbeiter weltweit entlassen zu wollen, was vier Prozent der Gesamtbelegschaft entsprach. Der Stellenabbau folgt auf eine Welle von Entlassungen in der US-Tech-Branche, nachdem diese während der Pandemie massiv Personal einstellte. (APA, 24.1.2024)