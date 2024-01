Es ist gerade einmal drei Monate her, da wurde mit Pixel 8 und Pixel 8 Pro die aktuelle Smartphone-Generation von Google veröffentlicht. Und doch gibt es bereits einen ersten Blick auf den Nachfolger. Wie so oft ist es Onleaks, wo man offenbar an CAD-Dateien aus der Produktionskette von Google gekommen ist und nun bei MySmartPrice erste Renderings liefern kann.

Neuer Look

Google nimmt für die Pixel-9-Serie offenbar gleich mehrere Designänderungen vor. Die sichtbarste: Auch die Pixel-Reihe nimmt sich nun ein Vorbild an aktuellen iPhones und macht die Seiten des Geräts flach. Erst vor wenigen Tagen hat Samsung mit Galaxy S24 und S24+ zwei neue Smartphones vorgestellt, die von vorne und der Seite frappierend an Apple-Geräte erinnern. Google reiht sich nun offenbar in diesen Trend ein.

Ein erster Blick auf das Pixel 9 Pro dank eines Renderings von Onleaks. Onleaks / MySmartPrice

Doch es gibt noch eine zweite auffällige Änderung: Der Kamerabalken der Pixel-Serie geht nun nicht mehr in die Ränder des Geräts über. Ein Stil, der allerdings so ähnlich bereits bei einem Pixel-Gerät zu sehen war, dem Pixel Fold.

Weitere Eckdaten

Laut Onleaks soll das Display des Pixel 9 Pro nur noch 6,5 Zoll groß sein – beim Pixel 8 Pro sind es 6,7 Zoll. Dabei dürfte es sich aber ziemlich sicher um einen Fehler handeln, da die überlieferten Abmessungen von 162,7 × 76,6 × 8,5 Millimeter fast deckungsgleich mit dem Vorgänger sind. Schon in der Vergangenheit hat sich Onleaks immer wieder bei Displaygrößen getäuscht, da diese in den Daten so nicht enthalten sind.

Flache Seiten und ein angepasster Look für das Kameramodul. Onleaks / MySmartPrice

Zur restlichen Hardwareausstattung ist bisher nichts bekannt. Die Renderings legen aber nahe, dass Google sowohl das Drei-Kamera-Setup als auch den Temperatursensor auf der Rückseite beibehält. Zudem ist es wohl nicht verwegen, davon auszugehen, dass generative KI bei der nächsten Google-Smartphone-Generation ebenfalls wieder eine zentrale Rolle spielen wird.

Pixel Watch 3

Vor wenigen Tagen war zudem eine interessante Information zur parallel zum Pixel 9 geplanten Pixel Watch 3 durchgesickert, die so manche Fans erfreuen könnte. Soll es doch diese erstmals in zwei Größen geben, es dürfte also erstmals auch eine größere Ausführung der Pixel Watch geben.

Pixel 8a

Während es für die bisher erwähnten Geräte noch auf den Herbst zu warten gilt, liegt ein anderes Smartphone in der näheren Zukunft: Das Mittelklassegerät Pixel 8a dürfte bereits im Mai erhältlich sein. Bei Fragen zu dessen Aussehen muss man sich jetzt auch nicht mehr mit irgendwelchen inoffiziellen Renderings behelfen, sind doch Fotos von dessen Verpackung durchgesickert.

Überraschungen gibt es dabei aber ohnehin nicht. Die Ähnlichkeiten zum Vorgänger sind groß, die Ecken allerdings etwas stärker abgerundet. Früher war schon zu hören, dass das Pixel 8a mit einem 6,1-Zoll-Bildschirm etwas länger, aber dafür schmaler und dünner als der Vorgänger ist. (Andreas Proschofsky, 24.1.2024)