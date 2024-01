Ein Projekt: Waschbecken tauschen

Es gibt Arbeiten, die schiebt man ewig vor sich her. Den Austausch eines Waschbeckens zum Beispiel. Vor was weiß ich wie vielen Jahren ist mir ein Glastiegel mit Rasierseife aus der Hand geglitten. Das Behältnis hat’s überlebt, die Keramik hatte einen Sprung. Da das Waschbecken aber kein Leck bekommen hatte, also funktionstüchtig blieb, sah ich keinen Handlungsbedarf. Doch irgendwann beim Putzen (solche Risse haben die Angewohnheit, im Laufe der Zeit nicht mehr richtig sauber zu werden) hat mich der Ehrgeiz gepackt. Statt einen Installateur zu beauftragen, wollte ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Der erste Erfolg: Ich konnte ein baugleiches Modell des Waschbeckens auftreiben. Das heißt, eine neue Wandhalterung war nicht vonnöten. Denn sonst wäre die Sache wirklich kompliziert geworden. Auch die Bedenken bezüglich des Waschbeckenunterbaus (ein Kastl, das fix an die Wand montiert ist) zerstreuten sich.

Einige Youtube-Tutorials später ging ich ans Werk. Zuerst: Wasser abstellen, dann den Wasserhahn samt Zuleitung abschrauben und rausziehen, ebenso die Ablaufgarnitur (ein schönes Wort). Den Siphon abmontieren. Diesen und das Abflussrohr zu reinigen hat schon einen gewissen Ekelfaktor. Mit einem Stanleymesser kratze ich die Silikonfugen weg, löse die Muttern, die das Waschbecken an der Wand halten, ziehe das Ding vorsichtig weg und halte das schwere Trumm schließlich in Händen. Am nagelneuen Waschbecken bringe ich noch vor dem Einbau die Armaturen und die Ablaufgarnitur wieder an. Letztere ist zum Glück auch noch ausreichend mit Dichtmasse ummantelt. Der Einbau war dann easy: Becken auf die Wandhalterung stecken, Mutter anziehen, fertig! Den Wasserhahn auszurichten, ist ein bisserl umständlich, gelingt dann doch. Noch die Warm- und Kaltwasserschläuche auf den jeweils richtigen Anschluss schrauben. Ein Probedurchlauf: Das Wasser fließt wieder. Zum Abschluss noch der schönste Schritt, nämlich alle Fugen rund ums Waschbecken wieder fein säuberlich silikonieren.

Social-Media-Trend: Saltburn Cocktail

Der Film Saltburn ist derzeit großes Gesprächsthema. Darin verbringt der Alleingänger Oliver einen Sommer auf dem Anwesen seines Schwarms Felix und dessen exzentrischer Familie. In einer Szene beobachtet er durch einen Türspalt, wie Felix ein Bad nimmt und masturbiert. Als dieser das Bad verlässt und das Wasser ablässt, steigt Oliver in die Wanne und schlürft die letzten Schlucke Badewasser auf. Diese Szene inspirierte Mixologen, einen recht zweideutigen Drink zu mixen.

Rezept: 75 ml Lychee-Martini, 45 ml Gin, 75 ml Kokosmilch und Eis werden vermischt. Der Glasrand wird vor dem Einschenken in Kokosmilch getunkt, um milchige Schlieren zu erzeugen. Subtilität ist bei dem Cocktail keine Zutat.

Serie: "Cristóbal Balenciaga"

Es empfiehlt sich die Serie "Cristóbal Balenciaga" in Originalvertonung mit Untertiteln zu sehen.

Das Modehaus Balenciaga ist in aller Munde, sein Gründer für viele ein Rätsel. Das dürfte sich nun ändern. Mit Cristóbal Balenciaga hat Disney+ eine sechsteilige Serie produziert, die sich der dreißigjährigen Karriere des baskischen Couturiers in der französischen Modemetropole widmet. Deren Star? Ein eigenwilliger, sturer wie scheuer, etwas rätselhafter Couturier, der als Sohn eines baskischen Fischers und einer Näherin in der kleinen Hafenstadt Guetaria geboren wurde. Die Persönlichkeit dieses Workaholics, der im Vergleich zu vielen Kollegen niemals ein Selbstdarsteller war, steht neben den Kostümen im Zentrum des Geschehens. Gemacht für wahre Modefans.

