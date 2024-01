Deutschland will sich mit der Fregatte Hessen am EU-Einsatz beteiligen. EPA

Die Außenminister und Außenministerinnen der EU-Mitgliedsländer haben am Montag bei ihrem Treffen in Brüssel noch einmal bekräftigt, was zuvor schon so gut wie klar war: Die Union startet ihre eigene Militärmission im Roten Meer, um dort verkehrende Frachtschiffe vor Huthi-Angriffen zu schützen. Hintergrund sind die Attacken der vom Iran unterstützten jemenitischen Miliz, mit denen diese im Gaza-Krieg ihre Solidarität mit der Hamas zum Ausdruck bringt.

Wie lange dauert es, bis der EU-Einsatz startet? Und welche Länder sind in welcher Form dabei? DER STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen.

Frage: Warum ist diese EU-Militärmission überhaupt geplant?

Antwort: Die Route durch das Rote Meer ist der kürzeste Seeweg zwischen Asien und Europa und damit eine der wichtigsten Handelsstraßen der Welt. Bis zu zwölf Prozent des Welthandels werden hier abgewickelt. Zuletzt ist der Verkehr über diesen Weg binnen eines Monats um 22 Prozent zurückgegangen, Tendenz weiter sinkend. Reedereien lassen ihre Schiffe verstärkt über den sichereren, aber weit längeren und somit deutlich teureren Weg um das Kap der Guten Hoffnung fahren.

Laut EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis hat all dies bislang noch keine sichtbaren Auswirkungen auf die Preise für Waren und Energie in Europa. Aber, so der Lette am Dienstag: "Die umfassenderen wirtschaftlichen Auswirkungen, die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise und die EU-Wirtschaft im Allgemeinen werden stark von der Dauer dieser Krise abhängen." Der EU-Militäreinsatz hat also das Ziel, diese Krise so kurz wie möglich zu halten.

Frage: Wie genau soll diese Mission aussehen?

Antwort: Die Operation, die vermutlich den altgriechischen Namen "Aspis" (Schutzschild) tragen wird, soll in den nächsten Wochen im Detail konzipiert und vorbereitet werden. Man kann davon ausgehen, dass es bei der Tagung der EU-Verteidigungsminister und -ministerinnen am 30. und 31. Jänner auch darum gehen wird. Formell beschlossen werden soll der Einsatz beim EU-Außenministerrat am 19. Februar. Soweit bekannt, soll die Operation danach noch im Februar starten und ein Jahr lang dauern.

Ein prompter Beginn ist möglich, weil einige Länder bereits Kriegsschiffe in die Region gesandt haben. Diese und luftgestützte Frühwarnsysteme, so der Plan, sollen die Frachtschiffe im Roten Meer schützen. Explizit betont wird, dass keine Angriffe auf Huthi-Stellungen im Jemen durchgeführt werden sollen, die Mission also einen rein defensiven Charakter hat.

In ersten Überlegungen stand auch zur Debatte, ob man nicht einfach die bestehende EU-Anti-Piraterie-Mission Atalanta am Horn von Afrika auf das Rote Meer ausweiten sollte. Allerdings lehnte dies Spanien ab, derzeit die Führungsnation bei Atalanta. Dem Vernehmen nach herrschte in der Frage Uneinigkeit bei der Mitte-links-Regierung in Madrid. Vor allem deren linke Akteure sympathisieren mit dem Anliegen, Israel zu einem Stopp der Militäraktionen in Gaza zu bewegen. Deshalb wurde eine neue Mission ins Leben gerufen.

Frage: Gibt es nicht schon eine Militärmission im Roten Meer?

Antwort: Die USA starteten kurz vor Weihnachten gemeinsam mit Großbritannien die Operation "Prosperity Guardian" (Operation Wohlstandswächter). Bei der Präsentation des Einsatzes am 19. Dezember nannte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien als weitere partizipierende Länder. Mittlerweile haben sich unter anderem mit Australien, Singapur, Sri Lanka, Dänemark und Griechenland weitere Länder der Koalition angeschlossen, dafür haben Italien, Frankreich und Spanien ihre Teilnahme wieder abgesagt.

Im Rahmen der von den USA geführten Mission sollen Huthi-Angriffe durch Raketen und Drohnen auf Frachtschiffe abgewehrt werden. In der Nacht auf den 12. Jänner starteten die USA und Großbritannien zudem Luftangriffe auf Huthi-Stellungen im Jemen.

Frage: Wieso verbündet man sich nicht einfach zu einer großen Militärmission?

Antwort: Bevor die EU ihre eigene Militärmission in die Wege leitete, war genau das im Gespräch. Allerdings weigerten sich mehrere EU-Staaten wie eben Italien, Spanien und Frankreich, an einer US-geführten Operation teilzunehmen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte dazu einen Diplomaten: "Das Problem ist immer das Kommando und die Kontrolle. In einem EU/Nato-Rahmen behält jede einzelne Nation die politische Kontrolle; in einer 'Koalition der Willigen' hat die Rahmennation die Kontrolle."

Frage: Welche Länder wollen sich am EU-Einsatz beteiligen?

Antwort: Deutschland will sich Berliner Regierungskreisen zufolge mit der Fregatte Hessen beteiligen – vorausgesetzt, dass der Bundestag ein entsprechendes Mandat erteilt. Das Schiff ist unter anderem mit Flugabwehrraketen ausgerüstet. Es wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Mit seinem speziellen Radar kann es nach Angaben der Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der gesamten Nordsee überwachen.

Auch in den Niederlanden und in Italien wird erwogen, je ein Kriegsschiff für die Mission zu entsenden. Einen Schritt weiter ist man in Belgien. Dort gab die Regierung bereits am Freitag bekannt, dass man sich mit der Fregatte Louise-Marie am Einsatz beteiligen werde. Ersten EU-Planungen zufolge war von mindestens drei Kriegsschiffen die Rede, die im Roten Meer patrouillieren sollen.

Inwiefern sich die anderen EU-Länder an der Mission beteiligen, ist noch unklar. (Kim Son Hoang, 25.1.2024)