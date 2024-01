Er spielte in "Star Trek: Enterprise" den vulkanischen Botschafter Soval und auch in "Starsky & Hutch" mit

Der US-Schauspieler Gary Graham ist tot, er starb im Alter von 73 Jahren, wie seine Ex-Frau Susan Lavell mitteilte. Graham spielte von 2001 bis 2005 in zwölf Folgen von "Star Trek: Enterprise" mit und verkörperte den vulkanischen Botschafter Soval. Zuvor war er schon in der Serie "Alion Nation" zu sehen.

"Gary war lustig, hatte einen sarkastischen Sinn für Humor. Er kämpfte für das, woran er glaubte, war ein gläubiger Christ und war sehr stolz auf seine Tochter Haylee. Das kam so plötzlich, also betet bitte für unsere Tochter, während sie trauert. Flieg hoch in den Himmel, Gar!", schreib Lavalle auf Facebook.

Graham spielte in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mit, neben "Star Trek" unter anderem auch in "Starsky & Hutch" und "Der unglaubliche Hulk". (red, 24.1.2024)