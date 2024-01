Jürgen Christian Hoerl

Der gebürtige Oberösterreicher, mit seinem Salon am Opernring ansässig, entwirft seit Ende der Neunziger Mode. Regelmäßig sind Hoerls Entwürfe auch auf dem Opernball an Prominenten wie Mirjam Weichselbraun zu sehen.

Opernring 23, 1010 Wien, juergenchristianhoerl.com

Anelia Peschev

Wenn eine Designerin schöne große Kleider kann, die auch modisch sind, dann die in Sofia geborene Anelia Peschev. Erhältlich im Steffl in Wien.

aneliapeschev.com

Michel Mayer

Ihr kleiner Store in der Wiener Singerstraße ist seit über zwei Jahrzehnten verlässliche Anlaufstelle für Kleider in und außerhalb der Ballsaison.

Singerstraße 7, 1010 Wien, michelmayer.com

Eva Poleschinski

Ein Geheimtipp ist sie nicht mehr. Die steirische Modedesignerin Eva Poleschinski ist seit 2008 im Geschäft: Für viele sind ihre fedrigen, bodenlangen Roben in der Ballsaison ein Muss.

Schadekgasse 2, 1060 Wien, evapoleschinski.at

Maiken Kloser

Designerin Maiken Kloser (li.) mit Ketevan Papava, erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts. Katharina Schiffl

Heuer stattet sie im Rahmen des Couture-Salons die Balletttänzerinnen für den Wiener Opernball aus: Maiken Kloser hat einen Salon im vorarlbergischen Hohenems, wo sie auch Maßanfertigung anbietet.

Markstraße 30, 6845 Hohenems, maiken-k.at

Claus Tyler

Ballmode von Claus Tyler Claus Tyler

Die in Berlin ansässige Modemarke hat österreichische Wurzeln. Der gebürtige Wiener Claus Tyler setzt auf Eleganz und Stickereien aus dem vorarlbergischen Lustenau. Die Ballkleider gibt es u. a. bei Popp & Kretschmer in Wien und Kastner & Öhler in Graz. (RONDO, Anne Feldkamp, 30.01.2024)

claustyler.com