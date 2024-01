Es dürften auch neun russische Besatzungsmitglieder an Bord gewesen sein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit in dem Flugzeug befunden haben dürfte

Die Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 soll über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt sein (Symbolbild). IMAGO/SNA

Ein russisches Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien neun russische Besatzungsmitglieder gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene, meldete die Nachrichtenagentur Tass. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden.

Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, sagte dem Guardian zufolge, dass sich im Bezirk Korotschanski nordöstlich von Belgorod ein nicht näher bezeichneter "Zwischenfall" ereignet habe und dass er den Ort inspizieren werde. Er sagte, Ermittler und Rettungskräfte seien bereits vor Ort. Ein Video, das derzeit auf X, vormals Twitter, kursiert, zeigt einen explodierenden Feuerball aus der Ferne.

Die Il-76 ist ein militärisches Transportflugzeug, das für den Transport von Truppen, Fracht, militärischer Ausrüstung und Waffen ausgelegt ist. Sie hat eine normale Besatzung von fünf Personen und kann bis zu 90 Passagiere befördern. (APA, Reuters, 24.01.2024)