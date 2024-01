Insgesamt gab es drei Löwenjungen im Tierpark Herberstein: Spartacus, Tiberius und Maximus. (Symbolbild) APA/dpa/Julian Stratenschulte

St. Johann bei Herberstein – Die erst 2019 im oststeirischen Tierpark Herberstein geborenen Löwenbrüder Spartacus und Tiberius mussten eingeschläfert werden. Die beiden waren seit Dezember in fachtierärztlicher Behandlung gewesen. Die in freier Wildbahn nicht mehr existierenden Berberlöwen waren zusammen mit ihren Elterntieren Caesar und Amira Publikumslieblinge, besonders die Fütterungen waren ein Hit bei Besuchern, wie der Landeszoo am Mittwoch mitteilte.

Krampfanfälle

"Die Lebensqualität der Tiere hat sich trotz symptomatischer Behandlung massiv verschlechtert, sodass nach einem intensiven tierärztlichen Austausch mit externen Fachkolleginnen und -kollegen eine Euthanasie der einzige Ausweg blieb", wie der zoologische Leiter, Fachtierarzt Reinhard Pichler, erklärte. Spartacus hatte bis zuletzt an Krampfanfällen gelitten, die epileptischen Anfällen ähnelten. Bei Tiberius waren die Einschränkungen am Bewegungsapparat drastisch. "Dies zeigte sich im Wegrutschen der Hinterbeine", schilderte Pichler.

Nun wurden beide Raubkatzen für CT-Untersuchungen an die Veterinärmedizinische Universität Wien gebracht. Im Anschluss erfolgt für weitere Abklärungen die Überstellung auf die Pathologie.

Die Löwenbrüder wurden am 16. November 2019 in der Tierwelt Herberstein geboren und bildeten gemeinsam mit ihren Eltern Caesar und Amira sowie den im September 2023 verendeten Bruder Maximus das Löwenrudel. "Ob es in Herberstein wieder Löwennachwuchs geben soll, ist derzeit noch offen. Dies werden auch die Ergebnisse der Obduktion zeigen", so Pichler. (APA, 24.1.2024)