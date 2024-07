Von einem "Schulterschluss" mit der FPÖ und einer Verbundenheit "in großer Freundschaft" sprach AfD-Chefin Alice Weidel vergangenen Herbst, als sie FPÖ-Chef Herbert Kickl in Wien besuchte. Die beiden Rechts-außen-Parteien hatten schon in der Ära von Kickls Vorvorgänger Heinz-Christian Strache kooperiert, das hatte sich zuletzt intensiviert.

Beide Parteien jubilieren über aktuelle Umfrageergebnisse; die AfD könnte im Herbst in ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft werden, die FPÖ in ganz Österreich. Den EU-Wahlkampf haben sie Seite an Seite bestritten. Die FPÖ kam dabei erstmals bei landesweiten Wahlen auf Platz eins.

FPÖ-Chef Herbert Kickl und AfD-Chefin Alice Weidel REUTERS

Doch die AfD hat ein unangenehmes Problem: Sie steht im Visier des deutschen Verfassungsschutzes. Der hat die Partei als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft, wogegen sich Weidel und Co. juristisch wehren. Die Jugendorganisation der AfD sowie mehrere Landesorganisationen gelten sogar als gesichert rechtsextremistisch.

Wäre es da aufgrund der gemeinsamen Inhalte und der engen Kooperation nicht auch naheliegend, dass sich der österreichische Staatsschutz für die FPÖ interessiert?

Die Antwort darauf lautet Nein, und zwar vor allem aus gesetzlichen Gründen.

Eine Frage der Gewalt

So definiert das deutsche Bundesverfassungsschutzgesetz als Untersuchungsgegenstand des Inlandnachrichtendienstes unter anderem "Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind". Im österreichischen Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz heißt es hingegen, dass Gruppierung zu beobachten sind, wenn zu erwarten ist, dass es in deren Umfeld "zu mit schwerer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verbundener Kriminalität, insbesondere zu ideologisch oder religiös motivierter Gewalt kommt".

Der deutsche Verfassungsschutz hat also deutlich niedrigere Hürden, um Gruppierungen zu beobachten. Ihm geht es nicht (nur) um den Gewaltbegriff, sondern etwa auch um die Agitation gegen freie Wahlen, eine unabhängige Rechtsprechung und die Menschenrechte.

Aber was wäre, wenn der österreichische Verfassungsschutz über eine ähnliche Aufgabenstellung wie sein deutsches Pendant verfügen würde?

Die demokratische Grundordnung

Aus Gerichtsentscheidungen zum Streitfall AfD geht hervor, womit der deutsche Verfassungsschutz seine Beobachtung der Partei begründet. Da geht es etwa darum, dass Teile des AfD-Netzwerks das deutsche Volk nicht als Gesamtheit der deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sehen, sondern nach "ethnischen Gesichtspunkten". "Dabei würden insbesondere die Begriffe 'großer Austausch', 'Umvolkung', 'Volkstod' und die Parole 'Deutschland den Deutschen' verwendet", heißt es in den Behördendokumenten.

Aussagen von Björn Höcke, Gründer des mittlerweile aufgelösten AfD-"Flügel", haben den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Hier gibt es auch in der FPÖ eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. So rechnet die Freiheitliche Jugend auf einer Website den "Kipppunkt" aus, ab dem es in Österreich "im wahlfähigen Alter mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Menschen ohne Migrationshintergrund" geben wird. Anhand von verschiebbaren Reglern können Besucher der Website herausfinden, wie viele Personen deportiert und wie viele Kinder Österreicher "ohne Migrationshintergrund" bekommen müssen, um diesen "Kipppunkt" zu verhindern oder zu verzögern.

Diese unter "Bevölkerungsaustausch.at" laufende Berechnung wurde von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz verteidigt. Auch, dass die Website in ihrem Namen eine rechtsextreme Erzählung aufgreife, störte Schnedlitz nicht: Man nenne das Problem schlicht beim Namen.

Massenabschiebungsfantasien und Remigration

Der deutsche Verfassungsschutz attestiert der AfD zudem "zahlreiche Äußerungen, mit denen Migranten pauschal verunglimpft, verächtlich gemacht und in der Folge als minderwertig und vor allem als kriminell herabgewürdigt würden". Auch in der FPÖ lassen sich solche Wortmeldungen finden. Die Wiener Landespartei forderte beispielsweise einst, dass keine Muslime mehr Wohnungen in Gemeindebauten erhalten sollen. Der Chef der Wiener FPÖ Dominik Nepp rief unlängst nach einem "Remigrations-Stadtrat", der Spitzenkandidat bei der EU-Wahl Harald Vilimsky nach einem EU-Kommissar für Remigration. Der Begriff, der ursprünglich aus der Sozialwissenschaft kommt, wird von rechten Figuren wie Martin Sellner in Massenabschiebungsfantasien umgedeutet.

Parteichef Kickl sprach sich zudem dafür aus, "nichtassimilierte Staatsbürger" mit Migrationshintergrund nach Straftaten abzuschieben.

Ein weiteres Argument, warum der deutsche Dienst die AfD des Rechtsextremismus verdächtigt: "Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitliche Demokratie gerichtete revisionistische Haltung". Der inzwischen aufgelöste, rechtsextreme "Flügel" der AfD habe zu Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen, zudem seien "der Staat und die ihn tragenden Parteien verunglimpft" worden.

Fahndungslisten und "Volksverrat"

Zuletzt sprach Kickl von "Fahndungslisten", auf denen Politiker von ÖVP und Grünen stünden. Zudem riet er den anderen Parteien, gemeinsam als "Liste Volksverrat" anzutreten – eine klare "Verunglimpfung" der den Staat tragenden Parteien.

Hätte der österreichische Verfassungsschutz ähnliche Aufgaben wie sein deutsches Pendant, könnte die FPÖ also durchaus Beobachtungsgegenstand sein. Allerdings herrscht in Österreich die ungeschriebene Regel, dass gewählte Parteien nicht ins Visier des Verfassungsschutzes gelangen sollen. Wobei freilich einzelne Funktionäre, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Abgeordnete immer wieder auf dem Radar der Behörden erscheinen – etwa dann, wenn eine beobachtete Gruppierung wie die Reste der rechtsextremen Identitären-Bewegung oder einzelne Burschenschaften im Austausch mit FPÖ-Politikern stehen.

Kein Parteienverbot in Österreich

Wäre die FPÖ selbst das Beobachtungsziel, stünde den Ermittlern eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung: von Observationen über Telefonüberwachung bis hin zum Einsatz von verdeckten Ermittlern. Dieses Arsenal an Maßnahmen bei einer Parlamentspartei einzusetzen, wäre natürlich auch politisch höchst brisant.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), der heimische Verfassungsschutz, beobachtet rechtsextreme Gruppierungen, von denen Gewalt ausgehen könnte.

Zudem stellt sich die Frage, welchen Zweck eine Beobachtung hätte: Ziel der Gefahrenerforschung ist es ja, die Gefahr zu beenden. Sähe der Verfassungsschutz die FPÖ als Gefahr, müsste seine Aktivität also in der Einleitung eines Verfahrens zum Verbot der Partei münden. Ein solches Parteienverbot kennt die österreichische Rechtsordnung aber nicht, wie das Innenministerium vor einigen Jahren im Fall der rechtsextremen AFP verlautbarte – auch das ist ein Unterschied zu Deutschland.

Die Direktion Nachrichtendienst und Staatsschutz (DSN), der heimische Verfassungsschutz, beobachtet rechtsextreme Gruppierungen, von denen Gewalt ausgehen könnte APA/ALEX HALADA

Politisch wären gegen die FPÖ gerichtete Maßnahmen des Verfassungsschutzes heikel. Sie würden Kickls Erzählung von einer gemeinsamen Front von Behörden und anderen Parteien gegen die FPÖ befeuern. Noch dazu koaliert die ÖVP in drei Bundesländern mit den Freiheitlichen.

Auch das ist ein klarer Unterschied zu Deutschland: Dort haben alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Länder- oder Bundesebene klar ausgeschlossen. (Fabian Schmid, 12.7.2024)