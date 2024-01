Wien - Mit Ende 2024 versiegt der Zuschuss der Erzdiözese Wien an ihr eigenes Medienhaus rund um Radio Klassik Stephansdom und die Kirchenzeitung "Der Sonntag". Um auf eigenen wirtschaftlichen Beinen zu stehen, startet Radio Klassik Stephansdom nun eine Spendenkampagne und bittet seine Hörerinnen und Hörer um einen Euro pro Tag. Zudem sei man auf der Suche nach neuen Werbepartnern, sagte Geschäftsführer Roman Gerner im APA-Gespräch.

Das Team von Radio Klassik Stephansdom bittet um Spenden. Screenshot: radioklassik.at

Als Reaktion auf das Aus des finanziellen Zuschusses der Erzdiözese müsse man nun Kosten senken, ohne dadurch an Qualität einzubüßen, und Erlöse steigern, wo es möglich sei, sagte Gerner. Man arbeite derzeit daran, neue Werbepartner zu finden, setze aber auch auf Spenden. "Wir bitten unsere Hörerinnen und Hörer und Fans um Unterstützung, um weiterhin unser Qualitätsprogramm anbieten zu können", so Gerner. Auf eine konkrete Zahl, wie viele Unterstützerinnen und Unterstützer es braucht, wollte sich der Geschäftsführer nicht festlegen. "Je mehr, desto besser", meinte er, wobei man mit der Kampagne die engsten 10.000 bis 20.000 Hörerinnen und Hörer anspreche. "Die gilt es zu motivieren." Die Kampagne bestehend aus Radiospots und Schaltungen bei externen Printmedienpartnern wartet mit Testimonials wie Opernsängerin Chen Reiss, Kammersänger Clemens Unterreiner, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner oder auch Schauspieler Cornelius Obonya auf.

Ein Eigentümerwechsel sei derzeit kein Thema. Auch Kündigungen seien nicht vorgesehen, sagte Gerner. Im Gegenteil suche man derzeit nach Mitarbeitern - primär im Salesbereich. Insgesamt berichtete er von einer "relativ optimistischen Gesamthaltung". Dazu trägt wohl auch eine neue Kooperation mit der Gesellschaft der Freunde des Burgtheaters bei. "Diese Kooperation ist eine einmalige Gelegenheit, auch die Zielgruppe der Theaterfans anzusprechen, die wir bislang wenig bedient haben", hielt dazu Chefredakteur Christoph Wellner in einer Aussendung fest. Die Zusammenarbeit wurde am 14. Jänner mit der Übertragung der Matinee "Gegen-Spieler" gestartet. Moderatorin Haide Tenner bat dabei die beiden Schauspieler Michael Maertens und Nikolaus Ofczarek zum Gespräch. Die Sendung ist noch bis 29. Jänner in der Radiothek des Privatsenders abrufbar. In der laufenden Saison sind noch zwei weitere Künstlergespräche geplant: am 20. April und am 1. Juni.

Als weitere Schwerpunkte im 1. Halbjahr 2024 kündigte der Radiosender etwa einen Fokus auf die Themen Ernährung, Essen, Fastenzeit im Februar und einen Frauenschwerpunkt - etwa zu Dirigentinnen - im März an. Im April werden neue Männerbilder und im Mai die Liebe untersucht.

Radio Klassik Stephansdom sendet seit über 25 Jahren. Das Motto lautet laut Gerner "Oase für die Seele", wobei mit einer Mischung aus Musik- und Infoprogramm aus den Bereichen Klassik, Kunst und Kultur wie auch Spiritualität Abwechslung zum hektischen Tagesumfeld geboten werden solle. (APA, 24.1.2024)