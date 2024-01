Luka Dimić (37) ist ein deutscher Schauspieler. Er wuchs als Sohn einer Kroatin und eines Serben in Süddeutschland auf. Nach seinem Studium war er auf zahlreichen Bühnen zu sehen, unter anderem am Theater der Jugend in Wien. 2016 wurde er mit dem Nestroy-Theaterpreis als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet. 2022 hatte Dimić in "Eismayer" seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm.

Die Kolumne "Ein letztes Mahl" erscheint im Magazin RONDO, das am Freitag dem STANDARD beiliegt.

