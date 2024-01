Schmerzen sind ein körpereigenes Frühwarnsystem. Sie warnen uns zum Beispiel davor, nicht noch länger auf die heiße Herdplatte zu greifen, sondern besser die Hand wegzuziehen. Auch wenn wir uns verletzt haben, schützen sie uns vor weiteren Schäden. Doch was ist, wenn der Schmerz nicht mehr weggeht? Chronische Schmerzen wie Rückenleiden belasten laut der Österreichischen Schmerzgesellschaft rund zwei Millionen Menschen in Österreich. Damit der Schmerz gar nicht erst chronisch wird, gilt es, ihn rasch zu behandeln – und ihn nicht auszuhalten. Denn im schlimmsten Fall kann dabei ein sogenanntes Schmerzgedächtnis entstehen, sagt die Expertin Waltraud Stromer, Oberärztin in der Abteilung für Anästhesie und allgemeine Intensivmedizin am Landesklinikum Waldviertel Horn und Schmerztherapeutin. In der neuen Folge von "Besser leben" geht es darum, was bei der Schmerzlinderung hilft, wie wir Schmerzen vorbeugen können und warum Frauen Schmerzen anders wahrnehmen als Männer. (red, 25.1.2024)

Über diesen Podcast



"Besser leben" ist der STANDARD-Podcast zum Glücklichwerden. Im Selbstversuch und mithilfe von Experteninterviews finden Martin Schauhuber, Selina Thaler und Franziska Zoidl heraus, wie man das Leben glücklicher gestalten kann. Wie schläft man besser? Wie schafft man es, dass Sport nicht zur Qual, sondern zur Gewohnheit wird? Und wie isst man eigentlich intuitiv? Was bewirken Meditation und Dankbarkeit im Alltag? Und warum ist radikale Selbstoptimierung der falsche Weg? "Besser leben" hören Sie jeden Donnerstag auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Neuwirth. Musik: Audio Boutique.