Freiheit auf zwei Brettln: Lizz Görgl freut sich auf die Talfahrt. Nicole Frisch

Es begab sich im Jahr 1976, als Wolfgang Ambros am Freitag auf’d Nacht seine damals noch "Schi" geschriebenen Brettln auf sein Auto montierte. Er begab sich damit bekanntlich ins Stubaital oder nach Zell am See. Wohin genau, war damals egal. Man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber: "Durt auf die Berg ob’m ham’s immer an leiwaund’n Schnee!" Sogar die Abfahrt bis zur Talstation ohne Schützenhilfe einer Schneekanone galt damals als selbstverständlich. Heute gilt sein Lied Schifoan als Ausdruck einer österreichischen Grundbefindlichkeit, die im bundeshymnentauglichen Refrain "Schifoan is des Leiwaundste, wos ma si nur vurstelln kann!" gipfelt.

Pistengaudi mit Einkehrschwung wird nun auch von Elisabeth "Lizz" Görgl großgeschrieben. Die seit ihrer Rennsportpensionierung im Austropop-Nachwuchskader aktive Doppelweltmeisterin in Super-G und Abfahrt stellt sich mit ihren Brettln auf die Schulter eines Riesen. Ihr freundlich im mittleren Tempobereich angesiedelter Dialektrock-Schlager Skifoan gibt inhaltlich alles her, was ChatGPT unter Vermeidung des Plagiatvorwurfs zu leisten imstande ist.

WATTSMUSIC

Wie bei Ambros geht es mit der Gondel auffi: "Auf die Berg is des Gfühl so schee, wann i obn steh und meine Schwünge seh." Das Herz zerspringt vor Freude, der Gipfelwind waht, das Glück dort oben (und die Höhensonne) machen sie fast blind. Herrlich ist es hier in der unbelassenen Natur! Leider will uns Hörer und Hörerinnen aber dann der recht untermotiviert gesungene und falsch gewachste Refrain nicht froh, sondern eher trübsinnig machen: "Skifoan, i wü Skifoan, afoch Skifoan, weil’s ma Freiheit bringt."

Vielleicht liegt es daran, dass sich Wolfgang Ambros damals in seinem Schifoan auf der Bergstation schon vor der ersten Abfahrt frohgemut mit Jagatee zuballerte. Der macht bekanntlich den Schnee erst so richtig schee. Lizz erledigt das laut ihren aktuellen Reimen erst unten im Tal. Ein Fehler? Heutzutage ballert zumindest die Schneekanone. (Christian Schachinger, 24.1.2024)