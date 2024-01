Am Ende der Welt gibt's also so etwas wie ein ­Happy End. Zumindest für jene, die keinen Plan haben und nichts mehr erleben wollen.

Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass die Welt morgen untergeht? In Carol and the End of the World muss Carol Kohl ihre Pläne für die Apokalypse sofort umsetzen, denn der Himmelskörper Kepler 9c rast auf die Erde zu und wird in sieben Monaten mit dem blauen Planeten kollidieren. Die Netflix-Miniserie ist ein animiertes Comedydrama, das in neun Teilen die unerträglich langweilige und fantasielose Carol durch ihre letzten Tage begleitet.

Carol in "Carol and the End of the World", zu sehen auf Netflix. Foto: Netflix

Während in der Großstadt niemand mehr arbeitet, rund um die Uhr exzessiv gefeiert wird, Geld keine Rolle mehr spielt und Carols greise Nudisten-Eltern Zungenküsse mit ihrem Pfleger austauschen, hat Carol keinen Plan und vermisst das Gefühl, das beim Geld­sparen entsteht. Durch einen Zufall findet sie Zuflucht unter anonymen Gleichgesinnten und verrichtet von nun an erlösend eintönige Arbeit in der Verrechnungsabteilung eines Großunternehmens.

Der Tod eines Arbeitskollegen bringt die Büro­gemeinschaft einander näher, und die Serie wird um ein paar Charaktere reicher. Da ist Donna, fünffache Mutter, die ein Leben lang hart arbeiten musste und feststellt, dass sie sehr wenig über die Kindheit ihrer inzwischen erwachsenen Kinder weiß. Oder Luis, der früher ein abenteuerreiches Leben geführt hat und jetzt allein seine Geburtstage verbringt, bis eine Babykatze seine Einsamkeit lindert. Durch Carols tollpatschige, aber beharrliche Annäherungsversuche werden aus Arbeitskollegen fast so etwas wie Freunde, die zusammen eine verlassene Filiale der Bar-und-Grill­restaurant-Kette Applebee’s (wieder)eröffnen.

