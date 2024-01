Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: Des Kanzlers Genderverbot und "antifeministische Reflexe" in der "ZiB 2" - Die Gleichbehandlungsbeauftragte der Uni Wien unterstellt Nehammer "manipulative" Absicht. Ein "Krone"-Kolumnist ist auch für Armin Wolf nicht zu fassen

"Ob ich eine gegenderte Wurstsemmel ess oder nicht, ist mir vollkommen wurst": Kulturjournalist Heinz Sichrovsky bei Armin Wolf. Screenshot, TVThek.orf.at

Newsroom: ORF schreibt mehr Führungsjobs für Österreichs größte Redaktion aus - Kommende Woche beginnen Hearings für Ressortleitungen. Über die Chancen dutzender Bewerberinnen wird im ORF intensiv spekuliert

Bezahlt: So verteidigt Hubert Seipel, warum er Oligarchengeld für sein Putin-Buch annahm - "Wenn ich das wirklich angehen will, dann brauche ich das Geld", erklärt der gekaufte Publizist der "Zeit" – und sagt, was er an Journalisten "hasst"

Tag 5 im RTL-Dschungel: Wen eine Ananas zu Tränen rührt und wer Frauen die Welt erklärt - Anya und ihr Schwarm David kommen einander bei der Nachtwache nicht wirklich näher – und wen Jan Köppen rettet

"Forst" auf Netflix: Mit Wiktor Forst in der Geschichte der Tatra - Es ist wirklich spannend, immer tiefer, grausam, in Geschehnisse der Vergangenheit gezogen zu werden

1935–2024: Medienmanager und VÖZ-Ehrenpräsident Werner Schrotta im Alter von 88 Jahren gestorben - Er war Geschäftsführer von "Wochenpresse" und "OÖ Nachrichten" sowie Präsident von VÖZ und ENPA

30 Minuten Drüberreden: Maschek starten mit eigener Sendung auf ORF 1 - Ab Freitag um 21.25 Uhr - Acht Sendungen im Monatsrhythmus geplant

Live-Events: Netflix zahlt fünf Milliarden Dollar für Wrestling live - Der Streamer nimmt eine weitere Domäne des Fernsehens in den Schwitzkasten und meldet 13 Millionen Abo-Abschlüsse Ende 2023

Die Übermutter der USA: Moderatorin Oprah Winfrey wird 70 - Auf ihrer TV-Couch äußern sich Promis auch zu unangenehmen Themen ausführlich und offen - Geburtstag am 29. Jänner

Ein Euro pro Tag: Radio Klassik Stephansdom sucht Spender - Zuschuss der Erzdiözese Wien endet 2024 - Geschäftsführer Gerner abseits der Spendenkampagne auf der Suche nach neuen Werbepartnern - Kündigungen nicht geplant

1950–2024: "Star Trek"-Schauspieler Gary Graham im Alter von 73 Jahren gestorben - Er spielte in "Star Trek: Enterprise" den vulkanischen Botschafter Soval und auch in "Starsky & Hutch" mit

Switchlist: "Tagebuch eines Skandals" und "Caché", außerdem eine Reportage über eine Friedensmission in Armenien, das "Star Trek"-Reboot und ein "Weltjournal" über verschleppte ukrainische Kinder - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redakton.