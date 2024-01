19.40 REPORTAGE

Re: Trüffelland Deutschland Üblicherweise stammen Trüffel bislang aus Spanien, Italien oder Frankreich. Doch auch in deutschen Wäldern wachsen die Edelpilze und können ­sogar auf Plantagen kultiviert werden. Der Klimawandel verschiebt das Anbaugebiet in Europa Richtung Norden. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Superkraft Motivation – Willensstark zum Ziel Was passiert im Gehirn, wenn wir Gewohnheiten loswerden wollen? Die Wissenschaftsdoku zeigt, dass sich "Motivation" durch mentale Strategien steigern lässt. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen über den Coaching-Boom und die Schwierigkeit, dass es kaum mess­bare Kriterien für gutes Coaching gibt. Bis 22.00, 3sat

20.15 THRILLER

Swimming Pool (F/GB 2003, François Ozon) Krimiautorin Sarah (Charlotte Rampling) reist auf der Suche nach Inspiration in eine Villa nach Frankreich, wo die aufreizende Julie (Ludivine Sagnier) für unerwartete Turbulenzen sorgt. Von François Ozon doppelbödig inszeniertes Vexierspiel. Bis 21.55, RBB

21.35 SERIENSTART

Nach dem Prozess (After the Verdict, AUS 2022) In der australischen Thrillerserie fragen sich vier Geschworene nach Prozessende, ob die Frau, die sie für unschuldig erklärt ­haben, nicht doch getötet hat. Daraufhin nehmen sie die Sache in die eigene Hand und stellen Ermittlungen an. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Gentechnik? Ja, natürlich – Landwirtschaft zwischen Wissenschaft und Marketing Die Spezialausgabe des ORF-Wirtschaftsmagazins geht unter anderem der Frage nach, ob die Angst vor Gentechnik in Österreich den Blick auf die wissenschaftlichen Fakten verstellt. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Der Regisseur Adrian Goiginger und der Musiker und Schauspieler Voodoo Jürgens, der Theologe und Autor Johannes Huber, die Schauspielerin Monika Baumgartner und die Schriftstellerin Sabine Kügler sind zu Gast bei ­Barbara Stöckl. Bis 0.00, ORF 2