Krieg in der Ukraine Absturz von Flugzeug mit 65 Ukrainern: Moskau beschuldigt Kiew

In Russland ist nach Angaben aus Moskau ein Militärflugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Russland zufolge wurde die Maschine von der Ukraine abgeschossen