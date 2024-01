Clarke (Brian Tee) und Margaret (Nicole Kidman) in "The Expats". Prime Video

Großes Unheil kommt für gewöhnlich unangekündigt. Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht, um das Leben eines Menschen unwiederbringlich zu zerstören. So geht es Mercy (Ji-young Yoo), als sie eine Sekunde zu lang auf ihr Handy schaut. Eben noch war der ihr anvertraute kleine Gus an ihrer Seite, jetzt ist er weg. Verschwunden, spurlos. Eine zweite Chance gibt es nicht.

Damit zurechtkommen müssen Margaret und Clarke (Nicole Kidman und Brian Tee), die nach Hongkong ausgewandert sind. Im Unterschied zu Mercy, die ihr Geld als Kellnerin bei Caterings verdient, sind sie reich und Teil von Hongkongs Upperclass. Das Geld nützt ihnen in der Situation nichts. Das Kind bleibt verschwunden.

Was mit Menschen passiert, denen großes Unheil widerfährt, darum geht es in Filmen und Serien ganz oft. Wie es Menschen geht, die das Unheil verursacht haben, schon wieder weniger. "The Expats" schaut auf beide. Mercy, der das Kind abhanden kam. Margaret und Clarke, die trotz ihres Wohlstands aus der Komfortzone hinaus katapultiert werden und das Unfassbare aushalten müssen.

Welche Mutter verliert ihr Kind?

Ein ganzes Gefühlsdonnerwetter geht in "Expats", ab 26. Jänner auf Amazon Prime auf die Beteiligten nieder. Trauer, Wut, Schuldgefühle, Verzweiflung und tiefe Depression eint in dieser Serie alle. "Welche Mutter verliert ihr Kind?", fragt sich Margaret. "Du musstest doch nur auf die Kinder aufpassen!", knallt ihr Clarke entgegen. Immer wieder finden sie sich in engen Räumen, die kein Entkommen erlauben und zur Konfrontation drängen.

In die Sackgasse geraten sind auch Margarets Freundin Hilary (Sarayu Blue) und Mann David (Jack Huston). Neben den Eheproblemen hat Hilary es obendrein mit ihrer Mutter zu tun, die am Lebensstil der Tochter kein gutes Haar lässt. David versucht aus seinem snobistischen Leben auszubrechen und geht ein glückloses Verhältnis ein. Im Auto, eingesperrt in einem Warteraum, in einem stecken gebliebenen Aufzug oder in einer engen kleinen Wohnung prallen die Emotionen aneinander.

Expats - Official Trailer | Prime Video

Prime Video

Isolation, Enge und Heimatlosigkeit treibt die "Expatriates" (Auswanderer) in "Expats" um. Lulu Wang ("The Farewell") adaptierte den Bestseller von Janice Y. K. Lee und wechselt zwischen den Zeitebenen vor und nach der Katastrophe. Das Drama konzentriert sich vor allem auf die Entfremdung vor dem Hintergrund einer traumabedingten Schockstarre und zeigt, welche Gewalten frei werden, wenn diese aufbricht.

Dazu kommt die Geschichte der heimatlosen Emigrantinnen Hongkongs, hier im Jahr 2014. Wie viele amerikanische Ehefrauen in Hongkong fühlt sich Margaret in der Stadt verloren, nachdem sie ihren Job als Landschaftsarchitektin in New York aufgegeben hat. Jetzt Hongkong zu verlassen ist undenkbar, war es doch der letzte bekannte Aufenthaltsort des Kindes, und Margaret will die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich der kleine Gus doch noch findet. Verschärft wird Margarets existenzielle Verzweiflung durch ambivalente Gefühle gegenüber der philippinischen Kinderfrau (Ruby Ruiz). In teils kammerartigen Szenen versucht Wang den Figuren in ihrer Verzweiflung nachzuspüren.

Sarayu Blue (Hilary Star) in der Serie "Expats". Prime Video

Lange vor der ersten Minute sorgte "Expats" für Aufregung: Im Jahr 2021 waren die Bewohner Hongkongs von der Anwesenheit von Hollywoodstar und "Expat"-Hauptdarstellerin Nicole Kidman alles andere als amüsiert. Die Regierung gewährte Kidman offenbar bei ihrer Ankunft eine Ausnahme von den strengen Covid-19-Quarantänevorschriften der Stadt. Lokale Medien wiesen auf die schiefe Optik der Dreharbeiten zu einem Prestigedrama über privilegierte Auswanderer in Hongkong hin, während die Regierung nach massiven Protesten weiter gegen die Bürgerrechte vorging.

Zudem soll es zu offenen Konflikten zwischen Kidman und dem Produktionsteam gekommen sein. Berichtet wurde etwa von einem heftigen Streit zwischen Kidman und der Regisseurin bei einem Außendreh. Es lief offenbar nicht ganz rund.

Es ist kein ganz gutes Omen, wenn bei Erscheinen der Seriengossip im Verhältnis zur inhaltlichen Komponente überwiegt. "Expats" ist ein aufregender Psychotrip, der manchmal eine Spur zu gründlich ausgewalzt wirkt. (Doris Priesching, 27.1.2024)

Mehr über Serien:

TV-Kult "Baywatch" unter der Zeitlupe

Ziemlich weiße Freunde: Wir haben "Friends" wiedergesehen

Mit Ally McBeal durchs Singledasein stolpern

Magisch oder toxisch? Wir haben "Tatsächlich ... Liebe" wiedergesehen

Wahrheit oder Wagnis? Wir haben "Akte X" wiedergesehen