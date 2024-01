Einmal im Jahr ein großes Android-Update, alle drei Monate einen Feature-Drop: Diesen Rhythmus hat Google zuletzt bei seinen Pixel-Smartphones gepflegt. Diesem Zeitplan zufolge stünde das nächste größere Update eigentlich erst im März an, insofern ist es eine Überraschung, dass Google nun bereits wieder einen neuen Feature-Drop verkündet. Zudem gibt es auch gleich eine kleine Hardware-Ankündigung.

Das Pixel 8 in der neuen Farbe Mint Google

Die visuelle Suche

Das Kernstück davon ist ein Feature, das bei der Vorstellung des Galaxy S24 schon zu sehen war. "Circle to Search" heißt jene Funktion, die die mobile Suche deutlich vereinfachen soll. Über einen Langdruck auf den Gestenbalken kann dabei ein neuer Modus aufgerufen werden, in dem beliebige Bildschirminhalte ausgewählt oder eben auch eingekreist werden können.

Auf diesem Weg ist es sehr einfach möglich, nach einem Detail in einem Bild zu suchen, wie ein bestimmtes Stück Kleidung in einem Tiktok-Video. Aber auch nach Texten kann so flott geforscht werden, das Ganze geht mit sämtlichen Apps auf dem Smartphone. Dieses Feature ist ab dem 31. Jänner für Pixel 8 und Pixel 8 Pro erhältlich. Der fixe Termin erklärt sich recht einfach: Dahinter steht eine Abmachung mit Samsung – ist das doch der Marktstart für die S24-Reihe.

Circle to Search Anything on Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Made by Google

Fiebermessung

Für das Pixel 8 Pro wird endlich jenes Feature freigeschaltet, das bereits vor gut einem Jahr durchgesickert war: die Möglichkeit, mit dem integrierten Temperatursensor Fieber zu messen. Die dabei gesammelten Werte können dann in Fitbit gespeichert werden.

Dass es das noch nicht zum Launch des Geräts gab, liegt schlicht daran, dass noch auf die Genehmigung durch die Gesundheitsbehörden gewartet werden musste. Das bedeutet leider auch, was zu befürchten war: Diese Funktion gibt es zunächst nur in den USA.

Magische Textvorschläge

"Magische Textvorschläge" nennt sich eine weitere Neuerung: Mithilfe von generativer KI können in Google Messages eigene Texte in unterschiedliche Stile umformuliert werden, von professionell bis lyrisch reicht die Palette. Wer will, kann gar wie Shakespeare klingen. In einem kurzen Test klappt das tatsächlich sehr gut, ist immer wieder nützlich oder zumindest amüsant.

Mit der Sprach- und Geräteunterstützung ist das hingegen so eine Sache. Laut Google funktioniert "Magic Compose", wie es im Original heißt, zwar ab dem Pixel 6, das aber nur auf Englisch. Mehr Sprachen gibt es nur auf dem Pixel 8 Pro, und zwar Deutsch, Italienisch Französisch. Dafür läuft auf diesem Gerät das Feature dann auch lokal, also direkt am Smartphone, es wird Googles großes Sprachmodell Gemini Nano für Smartphones genutzt.

Dass die Textvorschläge auch ohne Internetverbindung klappen, konnte auf einem Pixel 8 Pro nachvollzogen werden. Das mit dem Support für Deutsch hingegen nicht. Bei dem Versuch dies zu nutzen, wurden konsequent englische Antworten geliefert. Die waren zwar durchaus passend aber eben in der falschen Sprache.

Magic Compose und die neuen Photomojis für Google Messages Proschofsky / STANDARD

Photomoji

Ebenfalls neu ist eine Funktion, die man von anderen Herstellern schon ähnlich kennt. Dank Photomoji ist es künftig möglich, eigene Bilder in bildliche Reaktionen für Google Messages zu verwandeln. Auch das wird mit einer KI direkt am Gerät abgewickelt.

Der neue Feature-Drop bringt zudem, was ebenfalls bereits vor einigen Wochen zu hören war: Google und Samsung legen ihre unterschiedlichen Lösungen zum Teilen von Inhalten zwischen Geräten zusammen. Dabei hat man sich auf den Namen Quick Share geeinigt.

Für jene, die eine Pixel Watch und Pixel Buds Pro haben, gibt es noch eine gute Nachricht: Künftig können die Earbuds auch automatisch von der Uhr auf ein Pixel-Smartphone wechseln, etwa wenn dort ein Anruf eingeht. Bisher klappte das nur zwischen Pixel-Smartphones und Pixel-Tablet.

Ein neuer Look

Zudem gibt es aber auch Hardware-News, wenn auch kleine: Pixel 8 und Pixel 8 Pro gibt es nun in einer neuen Farbe, Mint heißt diese und sieht auch genauso aus. Ansonsten handelt es sich um exakt dasselbe Gerät, wie es bereits bekannt ist und an anderer Stelle ausführlich getestet wurde.

So sehen die offiziellen Renderings von Google dazu aus Google

Die neuen Geräte sind ab sofort erhältlich, die diversen Software-Features sollen in den kommenden Wochen bei allen Usern landen. Größtenteils handelt es sich dabei um Dinge, die über Updates der jeweiligen Apps oder von Google gemanagter Systemdienste abgewickelt werden, auf ein System-Update muss man also wohl nicht warten. (Andreas Proschofsky, 25.1.2024)