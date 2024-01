In seinem Gastkommentar beschreibt Daniel Hausknost, assoziierter Professor an der WU Wien, zwei unterschiedliche Denkschulen im Umgang mit der Klimakrise, die sich derzeit unversöhnlich gegenüberstehen.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten fordern tiefgreifende Maßnahmen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Bei einem Teil der Gesellschaft stoßen sie damit auf Unverständnis. Foto: Imago / Andreas Stroh

In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Klimakrise formieren sich zwei einander entgegengesetzte Weltrettungsprojekte. Das eine ist bestimmt vom Diskurs der Klimawissenschaften und zielt auf die Erhaltung der Bewohnbarkeit des Planeten. Das andere ist getrieben von der Rettung "unserer" Lebenswelt, das heißt der Welt, wie wir sie kennen und lieben.

"Highway zur Klimahölle"

Ein wichtiger Mitstreiter des ersten Projekts ist UN-Generalsekretär António Guterres, der in immer drastischeren Worten vor den fatalen Auswirkungen der Erderhitzung warnt und davon spricht, dass wir uns "auf dem Highway zur Klimahölle" befinden. Tatsächlich lässt die Klimawissenschaft keinen Zweifel mehr am Ernst der Lage: Die Erhitzung der Biosphäre schreitet schneller und erbarmungsloser voran als noch vor wenigen Jahren erwartet, und die Gegenmaßnahmen sind bisher zu schwach. Die Rettung der Menschheit vor der Klimahölle ist das Projekt jener, für die wissenschaftliche Prognosen und Modelle einen hohen Wirklichkeitsgehalt haben. Sie sind der Auffassung, dass die Wirklichkeit der Gegenwart stark verändert werden muss, um die Hölle der Zukunft zu vermeiden.

Dem gegenüber formiert sich ein zweites Projekt, das immer stärker an Resonanz und politischem Gewicht gewinnt. Dem geht es nicht nur um die Rettung des Autos und des Schnitzels, sondern um die Erhaltung der spätmodernen Lebensweise an sich, um zentrale Werte der Konsumfreiheit, der Reiselust, der ständigen Verfügbarkeit von unendlichen Gütern und Dienstleitungen und vor allem: um den Schutz dieser Lebensweise vor Einmischung durch den Staat.

Kippen und verzögern

Die Vertreterinnen und Vertreter dieses zweiten Projekts finden sich vor allem in der politischen Rechten und in der bürgerlichen Mitte. Sie versprechen die Rettung der Bürgerinnen und Bürger vor dem "Untergangsirrsinn" (Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP), sie versprechen Kontinuität und "Hausverstand" (Manfred Haimbuchner, FPÖ) im Umgang mit dem Klimawandel – also das Vertrauen auf "technologieoffene" Innovation, Wirtschaftswachstum und linearen Fortschritt, um das Unsrige zu bewahren. Ihr Ziel ist es, die Eingriffstiefe des Klimaschutzes zu verringern und bereits beschlossene Maßnahmen – wie etwa das "Verbrenner-Aus" – zu kippen oder zu verzögern. In der Politikwissenschaft spricht man vom neuen Trend des "climate delay", also der Verzögerung des Klimaschutzes aus politischem Kalkül.

Tiefe Abneigung

Beide Projekte stehen einander zunehmend unversöhnlich gegenüber. Die jeweils andere Perspektive löst nicht nur Unverständnis, sondern oftmals tiefe Abneigung aus. Wer sich zum Schutz des Klimas an Straßen festklebt oder wie jüngst wieder weltberühmte Kunstwerke anschüttet, betreibt aus der einen Sicht verzweifelten, aber gerechtfertigten Aktivismus und ist aus der anderen ein "Klimaterrorist". Jene, die uns die Welt erhalten wollen, wie sie ist, werfen Aktivistinnen und Aktivisten oft "Weltfremdheit" vor, um effektiven Klimaschutz zu delegitimieren. Für sie ist es etwa weltfremd, den Bürgerinnen und Bürgern Tempo 100 auf Autobahnen zuzumuten. Aus Sicht der Klimawissenschaft wiederum ist es völlig weltfremd, derartige Maßnahmen nicht sofort umzusetzen, wenn auch künftige Generationen noch eine "Welt" vorfinden sollen, in der menschliches Leben möglich ist.

Das den "climate delay" bevorzugende Projekt ist derzeit in westlichen Demokratien auf dem Vormarsch. Denn Politik wird in unserer Lebenswelt gemacht, und die ist nun einmal seit Jahrzehnten von fossilen Energieformen bestimmt und wird durch klimaschädliche Praktiken geformt. Wir schwimmen in ihr wie Fische im Wasser, ohne die Schädlichkeit unseres Tuns körperlich wahrzunehmen. Das Klima zu schützen bedeutet somit, "unsere Welt" anzugreifen. Der Verteidigungsreflex ist eine logische Folge. Die Klimawissenschaft bleibt dagegen abstrakt. Je drastischer die Warnungen der Wissenschaft vor den verheerenden Folgen der Erderhitzung, desto größer die Angst vieler Menschen vor tiefgreifenden Veränderungen durch staatlich verordneten Klimaschutz.

Angst nehmen

Es ist damit zu rechnen, dass mit dem Versprechen, unsere fossile Lebenswelt vor den Zumutungen des Klimaschutzes zu retten, in den nächsten Jahren weltweit noch einige Wahlen gewonnen werden und kostbare Zeit für eine umfassende gesellschaftliche Transformation verlorengehen wird. Allerdings ist auch denkbar, dass mit dem zunehmenden Einbruch der Klimakrise in "unsere" Lebenswelt viele Menschen erkennen werden, dass das Versprechen der fossilen Weltretter nicht haltbar ist und sich die Welt, wie wir sie kennen, gar nicht retten lässt. Dann werden die Karten neu gemischt und es kann vielleicht mit dem Bau einer gemeinsamen neuen Welt begonnen werden.

Bis dahin ist es dringend notwendig, dass jene politischen Kräfte, die nicht unsere fossile Lebenswelt, sondern die Welt von morgen retten wollen, Maßnahmen ergreifen, um den Menschen die Angst vor dem Wandel zu nehmen. Dazu zählt die Stärkung des Sozialstaats, die Priorisierung von sozialer Sicherheit und gesellschaftlicher Solidarität. Wer sich alleingelassen fühlt, der bekommt es schnell mit der Angst. Wer aber unter sich ein starkes Netz verspürt und um sich eine funktionierende Gemeinschaft, der fühlt sich eher gewappnet für Veränderung. Und wer sagt denn eigentlich, dass der Wandel zu einer post-fossilen Gesellschaft so unangenehm sein muss? Vielleicht kann er ja für viele zu einer sinnstiftenden gemeinschaftlichen Aufgabe werden – und ein Schnitzel kann man sich dabei gelegentlich sogar auch gönnen. (Daniel Hausknost, 30.1.2024)