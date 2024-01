Es hat nicht sollen sein. AFP/INA FASSBENDER

Köln - Österreichs Handballer kassierten in ihrem letzten EM-Hauptrundenspiel eine 24:26 (8:14)-Niederlage gegen Island und schieden aus. Die wunderbare Reise endete in Köln nach einem Wechselbad der Gefühle für die Mannschaft von Trainer Aleš Pajovič.

Die Österreicher hatten diesmal Zeit benötigt, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Es lag an Goalie Constantin Möstl, den Furor der Isländer in einer ersten kritischen Phase zu bremsen. Und Robert Weber, davor in einigen Aktionen glücklos, brachte die Österreicher dann erstmals in Front: 5:4 (14.).

Bis zur Pause zog die Truppe von Snorri Gudjonsson aber wieder davon. Kollege Pajovič hatte mit der bisher so erfolgreichen Risikovariante, im Angriff zugunsten eines siebenten Feldspielers den Torhüter herauszunehmen, öfter das Nachsehen. Mit einigen fragwürdigen Entscheidungen des montenegrinischen Schiedsrichter-Duos und Glücklosigkeit im Abschluss summierte sich das bis zur Pause auf minus sechs Treffer.

Aufgeben war keine Option, wieder richtete sich das Team an Möstls Paraden auf, die Isländer wurden mit jedem Gegentreffer der plötzlich entfesselten Österreicher nervöser. Und wieder besorgte Routinier Weber die Führung: 16:15 nach 43 Minuten!

Danach schwanden aber zusehends die Kräfte der Österreicher, nur einmal noch gelang die Führung, die Isländer spielten auch mit ein wenig Glück einen Vorsprung heraus und gaben ihn dann nicht mehr aus der Hand. Die Enttäuschung saß tief, auch die neuerliche Auszeichnung von Möstl zum "Man of the Match" konnte nicht darüber hinwegtrösten, dass die fabelhafte EM für Österreich zu Ende ist. (red, 24.1.2024)

Handball-EM, Hauptrunde, 4. Runde:

Österreich - Island 24:26 (8:14). Beste Werfer AUT: Wagner 7, Weber 5, Bilyk 4