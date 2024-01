Linus Straßer ist im Slalom der Mann der Stunde. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Schladming – Skirennläufer Linus Straßer hat das Double aus Kitzbühel- und Schladming-Slalom geholt. Drei Tage nach der erfolgreichen "Mission Gams" gewann der Deutsche am Mittwoch nach 2022 zum zweiten Mal das legendäre Nightrace auf der Planai. Neben ihm am Siegerpodest standen der Norweger Timon Haugan (+0,28 Sek.) und Vorjahressieger Clement Noel (+1,02) aus Frankreich. Österreich ging im Heimspektakel leer aus. Manuel Feller holte als Fünfter (+1,14) erneut gute Punkte.

"Natürlich tut es extrem weh, daheim einen vierten und fünften Platz einzufahren", sagte Feller in einer ersten Reaktion. 12/100 fehlten dem Disziplin-Führenden letztlich aufs Podest. Er war nach dem ersten Lauf nur auf Platz acht gelegen. In der 27. Ausgabe des Schladming-Nachtslaloms blieb der ÖSV erst zum sechsten Mal ohne Stockerlplatz. Davor war man 2002, 2011, 2015, 2020 und 2023 leer ausgegangen.

Straßer, der in jungen Jahren in Kitzbühel gefördert wurde, war es der fünfte Weltcup-Sieg. Er bleibt ein Österreich-Spezialist. Drei seiner vier Slalomsiege hat der 31-Jährige hier eingefahren. Als erster Slalomfahrer seit Henrik Kristoffersen 2016 und als Achter insgesamt gewann Straßer im selben Jahr die beiden Jänner-Klassiker Kitzbühel und Schladming.

Gstrein mit rasanter Fahrt

Fabio Gstrein katapultierte sich mit Bestzeit im zweiten Lauf vor ausverkaufter Kulisse (22.500 Zuschauer) in der Steiermark von 26 auf 10. Der erneut fehleranfällige Tiroler durfte im Flutlicht-Finale immerhin auch Rampenlicht genießen. Johannes Strolz wurde 17., Adrian Pertl 22. Dominik Raschner fädelte nach der letzten Zwischenzeit ein. Joshua Sturm scheiterte als 32. an der Qualifikationshürde, Kilian Pramstaller schied aus. Michael Matt fehlte aufgrund eines grippalen Infekts, Marco Schwarz aufgrund seiner Knieverletzung. (APA, 24.1.2024)

Ergebnisse:

1. Linus Straßer (GER) 1:45,20 50,46 54,74

2. Timon Haugan (NOR) 1:45,48 +0,28 50,56 54,92

3. Clement Noel (FRA) 1:46,22 +1,02 50,82 55,40

4. Marc Rochat (SUI) 1:46,28 +1,08 51,72 54,56

5. Manuel Feller (AUT) 1:46,34 +1,14 51,50 54,84

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46,35 +1,15 51,44 54,91

7. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:46,49 +1,29 51,76 54,73

8. Daniel Yule (SUI) 1:46,52 +1,32 51,24 55,28

9. Tommaso Sala (ITA) 1:46,98 +1,78 51,88 55,10

10. Fabio Gstrein (AUT) 1:46,99 +1,79 53,06 53,93

11. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:47,04 +1,84 51,62 55,42

12. Albert Popow (BUL) 1:47,09 +1,89 52,81 54,28

13. AJ Ginnis (GRE) 1:47,27 +2,07 52,91 54,36

14. David Ryding (GBR) 1:47,33 +2,13 52,08 55,25

15. Luca Aerni (SUI) 1:47,40 +2,20 52,23 55,17

16. Loic Meillard (SUI) 1:47,43 +2,23 51,77 55,66

17. Johannes Strolz (AUT) 1:47,45 +2,25 53,31 54,14

18. Steven Amiez (FRA) 1:47,60 +2,40 52,64 54,96

19. Sebastian Holzmann (GER) 1:47,96 +2,76 52,78 55,18

20. Sam Maes (BEL) 1:48,09 +2,89 53,27 54,82

21. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:48,15 +2,95 53,36 54,79

22. Adrian Pertl (AUT) 1:48,25 +3,05 52,78 55,47

23. Samuel Kolega (CRO) 1:48,41 +3,21 53,35 55,06

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Kilian Pramstaller (AUT), Ramon Zenhäusern (SUI), Istok Rodes (CRO), Zan Kranjec (SLO)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Dominik Raschner (AUT), Jett Seymour (USA), Reto Schmidiger (SUI), Atle Lie McGrath (NOR), Armand Marchant (BEL), Alex Vinatzer (ITA), Filip Zubcic (CRO)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 32. Joshua Sturm (AUT)

Nicht am Start: Michael Matt (AUT/krank)