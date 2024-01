IT-Konzern kann Aufträge rund um KI innerhalb eines Quartals verdoppeln und stellt für das laufende Jahr einen Anstieg der Erlöse in Aussicht

Im abgelaufenen Quartal verbuchte IBM einen Reingewinn von 3,3 Milliarden Euro. REUTERS/DADO RUVIC

Der hohe Beratungsbedarf rund um den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen treibt IBM neue Kunden zu. Die Aufträge rund um diese Technologie hätten sich in den vergangenen Monaten verdoppelt, teilte der IT-Konzern am Mittwoch mit. Davon entfalle etwa ein Drittel auf Software wie die KI-Plattform Watsonx und der Rest auf Dienstleistungen.

IBM steigerte den Umsatz den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich auf 17,38 Milliarden Dollar und verbuchte einen Reingewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Für das laufende Jahr stellt das US-Unternehmen einen Anstieg der Erlöse von vier bis sechs Prozent in Aussicht. Analysten hatten bislang lediglich mit drei Prozent gerechnet. Die Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen US-Geschäft um fünf Prozent.

Mit Vorbehalt

IBM-Finanzchef James Kavanaugh warnte in einem Reuters-Interview allerdings vor überzogenen Erwartungen. Sein Unternehmen bewege sich in einem "schwankungsanfälligen und unsicheren Branchenumfeld". Zuvor hatten Konkurrenten wie Accenture und Tata Consultancy vor einer schwächelnden Investitionslaune der Firmenkunden gewarnt. (Reuters, 25.1.2024)