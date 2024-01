Der Genozidvorwurf an Israel wird in Südafrika nicht nur auf propalästinensischen Demonstrationen erhoben. Das Land hat auch eine Klage beim internationalen Gerichtshof eingebracht,am Freitag wird eine erste Entscheidung erwartet. AP/Nardus Engelbrecht

84 Seiten Klagsschrift, jeweils drei Stunden juristische Argumente beider Seiten, und nun, zwei Wochen später, steht eine erste Entscheidung bevor: Am Freitag verkündet der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag, ob die Richterinnen und Richter annehmen, dass im Gazastreifen ein Völkermord drohen könnte, wenn der Gerichtshof nicht sofort interveniert.

Hierbei handelt es sich noch um keine grundsätzliche Entscheidung zum Völkermordvorwurf, den Südafrika gegen Israel erhebt. Am Freitag geht es zunächst nur um den Eilantrag zu einem Ende der militärischen Handlungen. Die Entscheidung kann in zwei Richtungen gehen: Entweder weist das Gericht die Vorwürfe Südafrikas zurück, oder es verordnet Israel vorläufige Maßnahmen, um die Gefahr eines Genozids abzuwenden. Zweiteres kann die Einstellung der Kampfhandlungen, also einen Waffenstillstand, bedeuten, wie es Südafrika verlangt. Israel könnten stattdessen aber auch konkrete Maßnahmen zur Entspannung der humanitären Lage in Gaza auferlegt werden.

Bindende Entscheidung

Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor wird am Freitag bei der Verkündung der Entscheidung vor Ort sein. Die Ankündigung der Reisepläne spiegelt eine gewisse Zuversicht in Pretoria wider, dass dem Antrag zumindest teilweise stattgegeben werden könnte. Eine tatsächliche Verordnung eines Waffenstillstands galt unter Fachleuten aber als eher unwahrscheinlich. Die Entscheidung soll gegen 13 Uhr MEZ bekanntgegeben werden.

Eine Entscheidung des Gerichts ist zwar bindend, doch der IGH verfügt selbst über keine Mittel, diese auch durchzusetzen. Allerdings würde im Fall einer Entscheidung im Sinne Südafrikas wohl der internationale Druck auf Israel deutlich steigen. Bereits während des Verfahrens hat Israel offenbar auf die Vorwürfe reagiert, mehr humanitäre Lieferungen für den Gazastreifen und eine neue militärische Phase angekündigt, in der "gezielter" vorgegangen werden soll. Zugleich hat Premier Benjamin Netanjahu betont, dass niemand Israel aufhalten werde, "auch nicht Den Haag".

Absicht schwer zu belegen

In der 84-seitigen Klagsschrift erhebt Südafrika den Vorwurf, dass Israel Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung begehe, indem es sie im Gazastreifen tötet, ihr schwere seelische und körperliche Schäden zufügt und Lebensbedingungen schafft, "die darauf ausgelegt sind, ihre physische Zerstörung herbeizuführen".

Zum Auftakt der Anhörung der Völkermordklage vor zwei Wochen fassten Vertreter Südafrikas das enorme Leid im Gazastreifen zusammen: die hohe Zahl der Toten, die großflächige Zerstörung, die geringen Hilfslieferungen, fehlende sichere Zufluchtsorte für die Zivilbevölkerung. Um die schwer zu belegende Absicht eines Völkermords zu verdeutlichen, zitierten sie unter anderem Aussagen mehrerer israelischer Regierungsmitglieder, die eine kollektive Bestrafung der Bevölkerung in Gaza gefordert hatten. Israel setzte diesen Zitaten Aussagen mindestens ebenso hochrangiger Politiker entgegen, die sehr wohl zwischen Zivilbevölkerung und Hamas unterschieden.

Israels Vertreter zeigten in ihrer Verteidigung zudem auf, auf welche Weise die Hamas die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde missbraucht – etwa durch den Bau von Tunneln unter Krankenhäusern, Schulen und Moscheen. Israels Armee hingegen, so argumentierten sie, tue alles, um die Menschen in Gaza vor Angriffen zu warnen und so den Schaden an Zivilisten zu minimieren. Warum die Zahl der toten Zivilisten dennoch so hoch ist, konnten die Juristen nicht restlos klären.

Für die Richterinnen und Richter in Den Haag wird es in jedem Fall besonders schwierig sein, sich selbst ein Bild von der Lage im Gazastreifen zu machen: Unabhängige Fact-Finding-Missionen haben keinen Zugang zu dem Gebiet.

Intervention von Drittparteien möglich

Das Hauptverfahren zum eigentlichen Genozidvorwurf Südafrikas, also ob Israel die Völkermordkonvention verletzt hat, kann Jahre dauern. Auch zusätzliche Staaten können intervenieren, solange sie die UN-Völkermordkonvention ratifiziert haben. Ein intervenierender Staat legt dem IGH dabei seine Auslegung der jeweiligen Vertragsbestimmungen vor, äußert sich aber nicht zum Inhalt des Falles. In der Theorie tritt man dem Gerichtsverfahren neutral bei, in der Praxis wollen intervenierende Staaten aber eine der beiden Seiten unterstützen.

Bisher haben Bangladesch und Jordanien angekündigt, dem Verfahren zur Unterstützung Südafrikas beitreten zu wollen. Deutschland hingegen erklärte, auf der Seite Israels zu stehen: Aufgrund der "deutschen Geschichte und des Menschheitsverbrechens der Shoa" sei das Land der Völkermordkonvention besonders verbunden. Einer politischen Instrumentalisierung trete man entschieden entgegen, und den an Israel gerichteten Vorwurf weise man ausdrücklich zurück, hieß es von der deutschen Regierung vor zwei Wochen.

Israels Premier Netanjahu bedankte sich für Deutschlands Unterstützung. Kritik kam aus Namibia: "Deutschland kann kein moralisches Bekenntnis zur Völkermordkonvention der Vereinten Nationen abgeben und gleichzeitig das Äquivalent eines Holocausts und Völkermords in Gaza unterstützen", hieß es von Präsident Hage Geingob. Er bezeichnete Deutschland als "unfähig, Lehren aus seiner grausamen Geschichte zu ziehen".

Die deutsche Regierung wies die Vorwürfe zurück. "Wir benennen die Verbrechen an den Herero und Nama, Damara und San als das, was sie sind: als Völkermord. Wir weisen die historische Gleichstellung des Holocausts mit den Vorgängen in Gaza zurück", hieß es aus dem deutschen Außenministerium. Deutschland hatte die in Namibia begangenen Kolonialverbrechen nach langem Zögern 117 Jahre später als Genozid anerkannt. Umgesetzt wurde das 2021 vereinbarte Aussöhnungsabkommen seither nicht, direkte Entschädigungszahlungen an die Herero und Nama sind nicht vorgesehen. (Noura Maan, 26.1.2024)