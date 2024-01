2009 wurde Josef Fritzl rechtskräftig wegen Mordes durch Unterlassung zu einer lebenslangen Haftstrafe und der Unterbringung verurteilt –aus letzterer Maßnahme wurde er nun bedingt entlassen. AP / Robert Jaeger

Möglicherweise liegt auch ein grundlegendes Missverständnis über das Wesen des österreichischen Strafrechts vor. Es geht, wie der Name bereits verrät, um Recht, und nicht um Rache. Auch wenn die Emotionen ob der abscheulichen Verbrechen, die Josef Fritzl begangen hat, nachvollziehbar sind: Er hat Anspruch auf die korrekte Anwendung der Gesetze.

Die Entscheidung eines Senats am Landesgericht Krems, den 88-Jährigen bedingt aus der strafrechtlichen Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum zu entlassen, ist daher völlig in Ordnung. Die Richterinnen und Richter haben sich ihre Entscheidung sicher nicht leichtgemacht, sorgt der von Boulevardmedien gerne als "Inzest-Monster" titulierte Greis doch weltweit für Aufsehen.

Video: Anhörung Josef Fritzl APA

Gründliche Richterschaft

Sie haben nicht nur das psychiatrische Gutachten derselben Sachverständigen, die Fritzl bei seiner Verurteilung im Jahr 2009 Gefährlichkeit attestierte, in Betracht gezogen, sondern ihn auch selbst angehört und sich ein Bild verschafft. Und sind zum Schluss gekommen, dass von ihm aufgrund seines psychischen und physischen Zustands keine Gefahr schwerer Straftaten mehr ausgeht.

Gleichzeitig hat der Senat aber seine bedingte Entlassung aus der Strafhaft abgelehnt. Auch das ist ein nachvollziehbares Zeichen – Fritzl kommt eben nicht sofort auf freien Fuß, sondern bleibt in der Zelle, bis er haftunfähig ist. (Michael Möseneder, 25.1.2024)