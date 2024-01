Zugverspätungen und Ausfälle sorgen nicht nur aktuell aufgrund von Streiks bei der Deutschen Bahn oder (im Fall der ÖBB) Überlastung für Unmut unter den Passagieren. Auch im vergangenen Jahr hatten es Zugreisende nicht leicht. Auf Basis der Zahlen von Zugfinder.net, wo man aktuelle Positionen von Zügen und auch Verspätungsstatistiken findet, hat sich das Portal Eisenbahn in Österreich, Deutschland und der Schweiz angesehen, auf welchen Strecken 2023 die unzuverlässigsten Züge verkehren. Dafür hat man die Durchschnittsverspätung am Zielbahnhof über das ganze Jahr unter die Lupe genommen.

Österreichische Züge landen europaweit auf Rang sieben, was die Pünktlichkeit betrifft. APA/dpa/Matthias Balk

Damit ein Zug im Ranking erscheint, muss er verschiedene Kriterien erfüllen, wie in dem einschlägigen Video (siehe unten) erklärt wird: Er muss mindestens 52-mal im Jahr fahren. Das entspricht ungefähr einer wöchentlichen Fahrt. In der Auswertung werden zudem ausschließlich Fernverkehrszüge berücksichtigt. Unterschieden wird dabei zwischen jenen, die ausschließlich im Inland fahren, und denen, die eine Grenze überqueren. Komplette Zugausfälle sind nicht Teil der Statistik. Im Mittelpunkt der Auswertung stehen die Verspätungen. Der prozentuale Anteil der verspäteten Fahrten spielt für die Reihenfolge zwar keine Rolle, wird aber trotzdem genannt.

Exklusiv: Das waren die unpünktlichsten & pünktlichsten Züge in D-A-CH im Jahr 2023!

Wie es mittlerweile Tradition ist, präsenteren wir euch auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Zugfinder exklusiv die pünktlichsten und unpünktlichsten Züge aus 2023! Eisenbahn in Ö, D, CH

Auf Grundlage dieser Faktoren werden die Top drei der unpünktlichsten inländischen und internationalen Verbindungen der drei Länder ermittelt. Unterschieden wird dabei zwischen Tages- und Nachtzügen.

Das sind die Ergebnisse für Österreich

Hierzulande sind es ausschließlich Zugverbindungen zwischen Vorarlberg und Wien, die besonders negativ auffallen: Den dritten Platz im Negativranking belegt dabei der Zug RJX 869 von Bregenz (Abfahrt 12.40 Uhr) zum Flughafen Wien mit einer durchschnittlichen Verspätung von 12,26 Minuten. 2023 war er auf der Strecke 354-mal unterwegs. Auf Platz zwei landet der RJX 562, der um kurz vor neun Uhr am Flughafen Wien startet und nach Feldkirch fährt. Der Zug weist eine Durchschnittsverspätung von 13,21 Minuten auf. Etwa 40 Prozent der 362 Fahrten kamen über fünf Minuten verspätet am Zielbahnhof an.

Die meiste Verspätung hatte der Zug RJX 863 von Bregenz ab 6.40 Uhr morgens zum Flughafen Wien. Dieser erreichte sein Ziel im Schnitt 13,32 Minuten später als geplant, 36 Prozent der Verbindungen erreichten den Wiener Flughafen unpünktlich. Innerösterreichische Verbindungen sind der Auswertung zufolge nicht ganz so verspätungsanfällig wie grenzüberschreitende. Im Durchschnitt sind die untersuchten Züge demnach rund 13 Minuten verspätet.

Was den grenzüberschreitenden Zugverkehr betrifft, kam das Portal zu folgender Erkenntnis, wobei zwischen Tages- und Nachtzügen unterschieden wird: Denn Nachtzüge seien "anfälliger für größere und häufigere Verspätungen". Erklärt wird dies mit der großen Distanz, die die Bahnen oftmals über mehrere Länder hinweg zurücklegen. Des Weiteren hätten Züge, die tagsüber fahren, oft eine höhere Priorität bei den Bahnunternehmen als Nachtzüge.

Verspätungen treten bei Nachtzügen häufiger auf. IMAGO/Andreas Stroh

Platz drei der unpünktlichsten Verbindungen über eine Landesgrenze hinaus belegt der Auswertung zufolge der Eurocity 135 von Trieste Centrale nach Graz mit durchschnittlich 20 Minuten Verspätung. Weitere österreichische Tageszüge werden nicht genannt. Anders sieht es bei bei den Nachtzügen aus: Dort landet der Nightjet 420 von Innsbruck nach Amsterdam auf dem dritten Platz. Dieser kam rund 55 Minuten verspätet am Ziel an. Über 75 Prozent der Verbindungen waren unpünktlich. Auf Rang zwei landet der der Nightjet 235 von La Spezia nach Wien. Er war 2023 durchschnittlich 57 Minuten verspätet. Auf dem unrühmlichen Rang eins landet der NJ 425 von Brüssel nach Wien. Der Nachtzug erreichte sein Ziel im Schnitt mit 65 Minuten Verspätung.

Schweiz weiterhin top

Was die Pünktlichkeitswerte im europäischen Vergleich betrifft, konnte die Schweiz ihre Topposition im vergangenen Jahr halten: Beeindruckende 97,9 Prozent der Fernzüge sind dort 2023 pünktlich gewesen, wie die Zugfinder-Analyse ergab. Auf Rang zwei landet Luxemburg (93,1 Prozent), Rang drei geht an die Niederlande (93 Prozent). Österreich landet mit 82 Prozent auf Platz sieben vor Tschechien und hinter Frankreich und liegt damit knapp über dem europäischen Durchschnitt. Denn den Daten von Zugfinder zufolge hatten Züge in Europa über das Jahr 2023 gesehen eine durchschnittliche Pünktlichkeitsquote von 81 Prozent. Länderübergreifend war 2023 übrigens der Juli der Monat mit den meisten Zugverspätungen in Europa, im Jänner gab es die wenigsten verspäteten Zugfahrten. (max, 26.1.2024)