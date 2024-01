Maltas Außenminister Ian Borg ist neuer Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). EPA/GEORGI LICOVSKI

Es ist ein jährliches Ritual, das heuer mit leichter Verspätung über die Bühne ging: Am Donnerstag trat in der Wiener Hofburg, dem Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), deren ständiger Rat zusammen, um formell das neue Sitzungsjahr einzuläuten. Maltas Außenminister Ian Borg, als Chefdiplomat des neuen Vorsitzlandes auch OSZE-Präsident, legte den zuständigen Botschafterinnen und Botschaftern der 57 Mitgliedsstaaten seine Prioritäten für das laufende Jahr vor.

Dass Malta 2024 den Vorsitz führen soll, war allerdings erst im vergangenen November beschlossen worden, denkbar knapp also. Das gilt auch als Grund für das etwas verzögerte Timing der Eröffnungskonferenz – und vor allem ist es symptomatisch für den aktuellen Zustand der OSZE.

Russische Blockade

Hintergrund ist einmal mehr Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau hatte Estland als offiziellen Kandidaten für den Vorsitz 2024 blockiert. Wie auch die beiden anderen baltischen Staaten, Lettland und Litauen, fühlt sich Estland durch die russische Aggression in besonderem Maße bedroht und gehört zu jenen Ländern, die stets eine harte Haltung gegenüber dem Kreml forderten.

Da Entscheidungen in der OSZE prinzipiell einstimmig getroffen werden, führte an Moskau in der Vorsitzfrage aber kein Weg vorbei. Lange war daher unklar, wer Nordmazedonien nachfolgen sollte, dessen Mandat Ende 2023 auslief. Erst Ende November einigten sich die OSZE-Außenminister bei einem Treffen in Skopje offiziell auf Malta – gemeinsam mit Österreich, Irland und Zypern einer der wenigen weiterhin neutralen Staaten in der EU.

Bei seiner Eröffnungsansprache in der Hofburg war Maltas Außenminister Borg am Donnerstag allerdings hörbar bemüht, an seiner Unterstützung für die Ukraine keine Zweifel aufkommen zu lassen: Russlands "illegaler Krieg" solle weiter ganz oben auf der Agenda stehen, sagte der Sozialdemokrat. Borg forderte auch den Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine, und zwar hinter die "international anerkannten Grenzen" – eine Formulierung, die in der Regel auch die bereits seit 2014 von Russland "annektierte" Halbinsel Krim als ukrainisches Staatsgebiet kennzeichnet.

Nächste Woche will Borg zudem Kiew besuchen, um seine "Solidarität mit der Ukraine" zu demonstrieren. Explizit verwies er auch auf die vielen Kriegsopfer in der Zivilbevölkerung. Die Prinzipien der OSZE, darunter die Achtung der territorialen Integrität aller Mitgliedsstaaten, seien "nicht beliebig", sondern für alle verbindlich.

Am Tisch mit Lawrow

Der russische Angriffskrieg ist und bleibt also das wichtigste Thema der OSZE. Bereits beim erwähnten Außenministertreffen in Skopje hatte sich allerdings gezeigt, dass es bei der Politik gegenüber Moskau durchaus auch Bruchlinien zwischen Staaten gibt, die den Krieg an sich klar verurteilen. So hatten damals etwa die Außenminister der Ukraine, der baltischen Staaten und Polens sich geweigert, mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow an einem Verhandlungstisch zu sitzen.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg wiederum betonte in Skopje die Bedeutung der OSZE als Gesprächsplattform in Krisenzeiten. Zwar sah auch er die Schuld an der Tatsache, dass die Organisation "in Trümmern" liege, klar bei den Russen. Allerdings plädierte Schallenberg als Chefdiplomat des Amtssitz-Staates dafür, sie als Instrument des Dialogs nicht vollends aufs Spiel zu setzen: "Wir wissen alle, dass die OSZE nie eine Organisation von Gleichgesinnten war."

Auch bei der Eröffnung des maltesischen Vorsitzes am Donnerstag ging es unter anderem um die Funktionstüchtigkeit der OSZE selbst, um ihre weitere Finanzierung und um ihre nur vorläufig gelöste institutionelle Krise: Die Organisation arbeitet derzeit mit einem provisorischen Budget, und einer Verlängerung des Mandats von Generalsekretärin Helga Schmid hatte Russland in Skopje nur für neun Monate zugestimmt. Spätestens am 3. September also sollte über die Personalie sowie über die Besetzung von drei weiteren Top-Positionen entschieden sein.

"Pragmatische Lösungen"

Die Funktionsfähigkeit der OSZE ist freilich auch Grundvoraussetzung für die Arbeit an anderen Themen, denen Malta sich laut Ian Borg in diesem Jahr widmen möchte. Dazu gehören der Umgang mit dem Klimawandel, Lebensmittelsicherheit, der Einsatz für die Freiheit der Medien und der Kampf gegen die Korruption. Borg wolle sich für "pragmatische Lösungen" einsetzen, versprach er. Als derzeitiges nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats wolle Malta auch an "Synergien" zwischen OSZE und Vereinten Nationen arbeiten und so die Rolle des Multilateralismus auf der Weltbühne insgesamt stärken.

Bei den 57 Mitgliedsstaaten der OSZE handelt es sich um so gut wie alle Staaten Europas, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die Mongolei, die USA und Kanada. Außerdem gibt es elf Partnerstaaten, deren Botschafterinnen und Botschafter bei den OSZE-Sitzungen Beobachterstatus haben. Dazu zählt unter anderem Israel, aber auch Algerien, Ägypten, Jordanien, Marokko oder Tunesien. Zu einem möglichen Partnerstatus der Palästinenser wollte sich Borg am Montag nicht konkret äußern. Malta habe aber die Unabhängigkeit Palästinas bereits 1988 anerkannt und vertrete im aktuellen Nahostkonflikt eine "sehr klare" Position: Man habe die Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober verurteilt und Israels Recht auf Selbstverteidigung anerkannt. Inzwischen trete Malta für eine dauerhafte Waffenruhe ein, die der einzige Weg sei, um das Töten unschuldiger Zivilisten zu beenden.

Mit Blick auf die Weltlage plädierte Borg in der Hofburg nun dafür, für mehr "Resilienz der OSZE" zu sorgen und ihr "Finanzierung und Leadership" zu sichern. An die Mitgliedsstaaten appellierte er daher, der Organisation endlich die Mittel und die organisatorischen Grundlagen zu geben, die sie braucht: "Wenn wir das nicht tun, was machen wir dann überhaupt hier?" (Gerald Schubert, 25.1.2024)