Überraschung: Apple führt das Ranking der Smartphone-Verkäufe auch in China an. REUTERS/ALY SONG

Der iPhone-Konzern Apple ist in China nach Daten des US-Marktforschungsunternehmens IDC erstmals zum führenden Smartphone-Anbieter aufgestiegen. Mit einem Marktanteil von 20 Prozent übertrifft Apple im vierten Quartal die einheimischen Rivalen Honor (16,8 Prozent), Vivo (15,7 Prozent), Huawei (13,9 Prozent) und Oppo (13,7 Prozent), wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Apples Aufstieg an die Spitze, insbesondere angesichts der Konkurrenz durch Huawei und der schwachen Kaufstimmung, stelle einen "enormen Erfolg" dar, erklärte Arthur Guo, Analyst bei IDC China.

"Ein wichtiges Highlight, das wir uns im vierten Quartal 2023 nicht entgehen lassen sollten, war die Rückkehr von Huawei in die Top-5-Rangliste nach mehr als zwei Jahren", kommentierte IDC-Analyst Will Wong. "Dies wird den Wettbewerb noch verschärfen, da kein Anbieter eine Top-5-Position im weltweit größten Smartphone-Markt verlieren möchte."

Insgesamt stieg das Auslieferungsvolumen auf dem chinesischen Smartphone-Markt im vierten Quartal um 1,2 Prozent auf 73,63 Millionen Einheiten. Im Gesamtjahr sank der Absatz IDC-Daten zufolge um fünf Prozent auf 271 Millionen Einheiten. (Reuters, 25.1.2024)