Messedirektor Renger van den Heuvel leitet die erste STAGE Bregenz im Festspielhaus Bregenz Magdalena Türtscher/Büro Magma

Die Bodenseeregion bekommt mit der"STAGE Bregenz" ein neues Messeformat für zeitgenössische Kunst. In der ersten Auflage von 22. bis 25. Februar werden 44 österreichische und internationale Galerien Arbeiten von hundert Künstlern und Künstlerinnen präsentieren, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Angebot findet damit laut Gründer und Geschäftsführer Renger van den Heuvel schon großen Anklang.

Angesagt haben sich Galerien aus neun europäischen Ländern, darunter die Galerien Lelong & Co. (Frankreich), P420 (Italien), annex14 (Schweiz), Hunt Kastner (Tschechien) und Office Impart (Deutschland), zudem zahlreiche junge und angesehene Galerien aus Österreich. "Das neue Format stößt bereits vor der Premiere auf großes Interesse in der Kunstwelt", so Van den Heuvel, Gründer der Spark Art Fair und der viennacontemporary.

Grenzüberschreitende Ausstellungen

Zur Messe im Bregenzer Festspielhaus gibt es ein grenzüberschreitendes Angebot an Ausstellungen internationaler Partner, etwa in St. Gallen, Chur, Rorschach (St. Gallen), Vaduz, Liechtenstein, Friedrichshafen und Ravensburg (beide Baden-Württemberg). "Es ist uns ein Anliegen, die Messe stimmig in die gute kulturelle Infrastruktur einzubetten und selbst einen Beitrag zu leisten. Sie soll sich als jährlicher Fixtermin für Kunstsinnige über den Bodensee hinaus etablieren", so Van den Heuvel.

Als Kuratorinnen der ersten "STAGE" arbeiten Pirelli HangarBicocca-Kuratorin Fiammetta Griccioli sowie Matylda Krzykowski, Elise Lammer und Verena Kaspar-Eisert, Chefkuratorin des Museumsquartiers Wien. Letztere wird für eine Sonderausstellung Fotografien aus der Sammlung des Landes Vorarlberg auswählen. (APA, 25.1.2024)