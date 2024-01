"Fortnite" kann hierzulande nur auf dem iPhone gespielt werden, wenn man den Umweg über Dienste wie Microsofts Xbox Cloud Gaming geht. Epic Games

Durch den Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union werden internationalen Tech-Konzernen etliche neue Regeln auferlegt – und die Uhr tickt: Bis 7. März haben die Unternehmen Zeit, diese Regeln umzusetzen. Eine dieser Regeln ist, dass Anbieter wie Apple in ihren Systemen auch das sogenannte Sideloading zulassen müssen, also das Herunterladen von Apps und anderen Inhalten aus Quellen, die nicht direkt von Apple stammen.

Als Musterbeispiel für die Thematik des Sideloading gilt ein medial stark beachteter Streit zwischen Apple und Epic Games, dabei ging es um kostenpflichtige Inhalte für das Spiel "Fortnite": Epic wollte diese Inhalte auch auf dem iPhone selbst verkaufen, ohne Apple eine Gebühr dafür zahlen zu müssen.

Ja, aber unter Bedingungen

Wird Apple sich nun dem Druck der EU beugen? Ja, aber die Sache hat einen Haken, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet. Demnach will Apple auch Sideloading-Apps überprüfen und zudem eine Gebühr von den App-Entwicklern einfordern. Auch soll Sideloading nur in den EU-Ländern möglich sein, wo die neuen Regeln des DMA gelten.

Betont wird auch, dass Apples Strategie zwar offenbar schon seit Jahren ausgearbeitet werde, die finalen Pläne aber noch nicht vorgelegt wurden, wie es im IT-Fachmedium "Heise" mit Berufung auf EU-Kreise heißt. Sobald die Pläne vorliegen, wolle die Kommission prüfen, ob Apple die Regeln erfüllt und die Änderungen somit für mehr Wettbewerb und in Folge für mehr Wahlfreiheit bei den Usern sorgen.

Wie hoch die Provision für Anbieter von Sideloading-Apps ausfallen könnte, zeigt ein Blick in die USA: Dort hat Apple die Regeln ebenfalls geändert und Developern erlaubt, das Bezahlsystem des App Stores zu umgehen. Allerdings müssen die Entwickler dennoch bis zu 27 Prozent des Umsatzes an Apple abgeben. Bei Käufen über den App Store schneidet Apple regulär 30 Prozent mit, der Unterschied beim Sideloading wäre also minimal. Und auch hier will Apple ein Veto einlegen können, wenn die angebotenen Inhalte nicht zu den eigenen Vorgaben passen. Dies hatte zu heftiger Kritik von Anbietern wie Epic Games oder Spotify geführt.

Neue Angebote

Apropos Spotify: Der europäische Streaminganbieter rüstet sich bereits für die neuen Möglichkeiten, die ihm durch den DMA geboten werden. So soll es iOS-Usern künftig möglich sein, Abo-Upgrades direkt auf dem iPhone durchzuführen. Diese Option war wegen der hohen Gebühren seit 2016 deaktiviert worden.

Und auch andere Anbieter machen sich bereit, um die gesetzlichen Änderungen zu ihrem Vorteil zu nutzen. So soll Meta die Option planen, Apps direkt über Werbebanner zu verkaufen. Mit dem intern als "Projekt Neon" bezeichneten Vorhaben könnte Meta beim Anbieten von Apps direkt mit Apples App Store konkurrieren. Zumindest in Europa. (stm, 25.1.2024)