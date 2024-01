Die Niederlage von Österreichs Handball-Herren gegen Island und damit das Aus für das "Wintermärchen" bei der Europameisterschaft verfolgten im Schnitt am Mittwochnachmittag 304.000 Menschen im ORF. Das war ein Viertel der Menschen, die in Österreich am Nachmittag fernsahen. Beim Publikum unter 50 lag der Marktanteil bei 28 Prozent, bei den Jungen unter 30 Jahren bei 39 Prozent.

Torhüter Constantin Möstl Österreich im Spiel Österreich gegen Island. APA Eva Manhart

Zumindest einen Livemoment vom überraschenden Erfolg und dann doch Scheitern des österreichischen Teams bei der Handballeuropameisterschaft sahen im ORF insgesamt 2,612 Milllionen Menschen (weitester Seherkreis), errechnet der ORF aus dem Anlass. Das entspreche gut einem Drittel der österreichischen Bevölkerung ab zwölf Jahren, ließ der öffentlich-rechtliche Medienkonzern verlauten.

Mit bis zu 725.000 Zuseherinnen und Zusehern und einem Schnitt von 570.000 war das Spiel Österreich – Deutschland am 20. Jänner das meistgesehene Handballspiel aller (vom Teletest gemessenen) Zeiten im ORF. Im Livestream waren im Schnitt 34.000 dabei. (red, 25.1.2024)