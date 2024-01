Ripperl-Imperium

Es begann mit einem Gasthaus im oberösterreichischen Neußerling, 2017 eröffnete die erste Filiale von "Jack the Ripperl" in Linz – Systemgastronomie, spezialisiert auf alternative Ripperl-Gerichte wie gebackene Ripperln oder Pulled-Ripperl-Burger. Nun steht die Expansion nach Wien an. Am 1. März eröffnet im siebenten Bezirk in der Kaiserstraße 121 das erste Franchiseunternehmen der oberösterreichischen Gründer Johannes Roither und Wolfgang Gittmaier. Die Wiener Ripperl-Anlaufstelle wird von Gastronom Stefan Rieger geleitet. Mit im Boot ist auch Leo Hillinger als Investor. Die beiden Gründer hatten sich in der Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 erfolgreich auf Investorensuche begeben.

Eröffnung am 1. März

Kaiserstraße 121, 1070 Wien

Website

Grätzelbäckerei

Eine Bäckerei fürs Bobo-Eck rund um die Praterstraße? Diesen Traum hat sich Paul Thomann mit dem Tho erfüllt. Der Mann, der das Brösl mit aufgebaut hat und für die Bäckerei Joseph arbeitete, bietet vor allem Sauerteigbrote (mit selbstgezüchteter Hefe natürlich) sowie einige Süßigkeiten an. Der Ofen wurde via Crowdfunding unterstützt. Auf ein Glas Wein kann man in dem kleinen Laden in der Ferdinandstraße 2 auch vorbeischauen.

Eröffnung am Freitag, 2. Februar. Bis dahin: Brotabholung Do, Fr 15–19.30 Uhr

Ferdinandstraße 2, 1020 Wien

Website

Das Mochi im Dogenhof eröffnet

Ende Jänner ist es so weit: Das Mochi übernimmt den Dogenhof, der in die Insolvenz geschlittert ist. Dort zieht die Cucina Itameshi ein und serviert den besten Mix aus der Mochi-typischen japanischen Küche und der italienischen Küche.

Eröffnung am 31. Jänner

Praterstraße 70, 1020

Website

(red, 25.1.2024)