Champagner wird künftig für nichtmuslimische Diplomaten in Saudi-Arabien verfügbar sein. Getty Images/iStockphoto

Riad – Nach einem landesweiten Alkoholverbot über Jahrzehnte will Saudi-Arabien den öffentlichen Verkauf von Alkohol an "nichtmuslimische Diplomaten" laut einem Medienbericht künftig erlauben. Dafür werde ein neues Geschäft im Diplomatenviertel der Hauptstadt Riad öffnen, berichtete die "Financial Times", die Leitlinien für das neue Geschäft einsehen konnte, am Donnerstag.

Nur registrierte und nichtmuslimische Diplomaten sollen demnach Zugang bekommen. Pro Monat soll ihnen der Kauf von 40 Litern Spirituosen, 80 Litern Wein oder 240 Litern Bier erlaubt sein.

Eine offizielle Bestätigung der saudischen Behörden oder der Regierung gab es zunächst nicht. Offenbar zielt das neue Geschäft aber darauf ab, den Alkoholkauf und -konsum von Diplomaten und deren Gästen im Land strenger zu regulieren. In dem Königreich können Diplomaten Alkohol bisher aus ihren Entsendungsländern importieren, ihn im Diplomatengepäck selbst einführen oder auch in Geschäften der eigenen Botschaft kaufen. Auf Empfängen von Diplomaten wird Alkohol oft normal ausgeschenkt, zudem existiert ein Schwarzmarkt.

Öffnung im Tourismus

Unter der faktischen Herrschaft von Kronprinz Mohammed bin Salman wurden in Saudi-Arabien in vergangenen Jahren viele gesellschaftliche Regeln gelockert. Immer wieder gab es dabei Spekulationen, ob bald auch der Verkauf von Alkohol erlaubt sein könnte, etwa in der Zukunftsstadt "Neom", die derzeit am Roten Meer entsteht. Der Kronprinz will das Land zu einem regionalen Knotenpunkt unter anderem für Handel und Finanzen machen und es für den internationalen Tourismus öffnen.

In anderen Golfstaaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Verkauf von Alkohol für Nicht-Muslime etwa in Hotels oder bestimmten Restaurants teilweise erlaubt. In Saudi-Arabien bieten viele Cafés, Restaurants und auch Händler inzwischen eine breite Auswahl an nichtalkoholischen Cocktails sowie nichtalkoholischen Bier- und Weinsorten an. (APA, red, 25.1.2024)