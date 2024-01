Die Identität des Mannes ist nach Angaben der Wiener Landespolizeidirektion weiterhin unklar. APA/EVA MANHART

Wien – Nach dem Fund einer männlichen Leiche in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt am Mittwoch schließt die Polizei Fremdverschulden aus. Das erklärte die Landespolizeidirektion am Donnerstag gegenüber der APA. Die Identität des Mannes ist weiterhin unklar. Eine Obduktion sei noch ausständig, hieß es von den Ermittlern. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper des Mannes zu Mittag entdeckt und dann die Einsatzkräfte alarmiert, die jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen konnten.

Die U-Bahn-Brücke, unter der der Tote entdeckt wurde, verläuft über die Donau und die Neue Donau. Sie verbindet die Bezirke Donaustadt und Leopoldstadt.

Erst vor zehn Tagen wurden die Überreste eines Mannes aus dem Marchfeldkanal geholt. Mittlerweile ermittelt die Polizei in diesem Fall wegen eines Tötungsdeliktes. Der Mann wurde erschlagen. (APA, red, 25.1.2024)